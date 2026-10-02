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Otoño tranquilo para Iñaki Errasti, exentrenador de Ondarroa
Euskaraz irakurri: Udazken lasaia, Iñaki Errasti Ondarroako entrenatzaile ohiarentzat
Tras nueve años en el equipo de remo de Ondarroa, Iñaki Errasti inicia este año el otoño con tranquilidad, tras haberlo dejado. En esta entrevista, cuenta cómo se siente, además de reflexionar sobre su futuro.
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