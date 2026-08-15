Orio domina también Pasai Donibane
Así, la 'San Nikolas' sigue al frente de la Liga Eusko Label con 11 banderas, además de nuevo récord del campo de regatas.
La buena racha de Orio no cesa y este sábado han vuelto a lograr la victoria siendo los más rápidos en la regata de Pasai Donibane, de manera que siguen al frente de la Liga Eusko Label con 11 banderas, además de un nuevo récord del campo de regatas.
Desde la tanda de honor, Orio ha tomado rápidamente el mando de la regata, manteniendo un pequeño margen respecto a Zierbena, Bermeo y Getaria, que ha ido aumentando a medida que avanzaba. Sin que nadie pusiera en peligro la victoria de la embarcación San Nicolás, se ha llevado la bandera con un tiempo de 19 minutos y 39 segundos, siendo segunda Zierbena a 8 segundos y tercera Bermeo a 15.
En la primera tanda han salido Chapela, Ares, San Juan y Santurtzi. La embarcación gallega ha sido la más rápida en una regata en la que la falta de referencia ha afectado a todas las traineras, con 20 minutos y 26 segundos, mientras que Santurtzi ha logrado la tercera plaza en la tanda, y eso que se le ha roto un remo en la ciaboga.
En la segunda tanda Lekittarra ha sido el primero en cruzar la línea de meta y ha mejorado todos los tiempos de los anteriores, con 14 segundos menos que Chapela, mientras que Ondarroa y Hondarribia han quedado por detrás. A pesar de ello, Donostiarra ha logrado el mejor tiempo hasta entonces, con 20 minutos y 2 segundos, 9 menos que Lekittarra.
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