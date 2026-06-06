Getaria acoge este domingo el Campeonato de Euskadi de traineras

La localidad guipuzcoana de Getaria acogerá este domingo los Campeonatos de Euskadi de traineras, segunda cita oficial de la temporada tras los provinciales del pasado fin de semana, en los que van a tomar parte una docena de tripulaciones.

En la prueba absoluta masculina (12:00 horas) bogarán en la primera tanda las embarcaciones de Zierbena, Santurtzi, Getaria y Hondarribia, mientras que, en la segunda, los campeones de Bizkaia y Gipuzkoa, Urdaibai y Orio, respectivamente, y los subcampeones, Lekittarra y Donostiarra.

Una hora más tarde se disputará el título femenino. En la serie inaugural han quedado encuadrados Ondarroa, Lekittarra, Tolosaldea y Hondarribia. En la segunda, teóricamente la de honor, remarán los vencedores de los provinciales, Kaiku y Arraun Lagunak, junto a Deusto y San Juan.

A las 11:00 horas abrirán la jornada las regatas de veteranos con Plentzia, Iberia, Zumaia e Illunbe, en la primera tanda, y Mundaka, Getxo, Badok 13 y Fortuna en la segunda.