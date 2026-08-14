Pasai Donibaneko estropada eremuko batimetriak eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label ligetako hamalaugarren jardunaldian, CMO Valves Bandera izango dute jokoan. Pasai Donibaneko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.
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Orioren azken metroak Pasaiako Ikurriñan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Pasaiako Ikurriñan, ontzi barrutik ikusita.
Ugaitz Astigarraga: “Barrura sartzen ari ginela inertzia oso ona eman diogu olatu pare batekin eta bukaera ona egin dugu”
Eusko Label Ligako hamaikagarren bandera irabazi du Oriok Pasai Donibanen. Ugaitz Astigarragak lehena irabazi du taldearekin, adierazi duenez, “olatu pare batek emandako inertziaren” ondorio.
Orio nagusi Pasai Donibanen ere
Hala, 'San Nikolas' Eusko Label Ligaren buruan jarraitzen du 11 banderarekin, eremuko errekor berriarekin gainera.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Arraun Lagunaken azken metroak Pasaiako estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Pasaiako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
Xubane Uribarrena: “Nork esango zigun batelera historiko horiek berdinduko genituela"
Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara, trainerua bosgarrenez Euskotren Ligako txapeldun bilakatu ondoren Pasaiako estropada ere irabazita. Harro agertu da lortutakoaz, eta uneoro babesa eskaini dietenei eskaini nahi izan die lorpena.
ARRAUNA ZUZENEAN: Euskotren eta Eusko Label Ligetako estropadak, Pasai Donibanetik
Ikusi Euskotren eta Eusko Label ligetako estropaden zuzeneko emanaldia, Pasai Donibanetik.
Getariako estropada eremuko batimetriak eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label ligetako hamabosgarren jardunaldian, Getariako Ikurrina izango dute jokoan. Getariako estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.
Joseba Fernandez: “Gure lanari eusten badiogu merezi dugun tokian jarriko gara sailkapenean”
Eusko Label Ligako hamargarren postuan dago San Juan une honetan. Joseba Fernandez entrenatzaileak azaldu du emaitza hori ez datorrela bat taldearen errendimenduarekin. Egoera dena dela ere, etorkizunarekin baikor agertu da eta larunbateko estropadan "herria arrosez janzteko" deialdia ere egin du.