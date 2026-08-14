EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
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Pasai Donibaneko estropada eremuko batimetriak eta baldintzak

Iragarkia
Pasai Donibaneko batimetria
18:00 - 20:00
Pasai Donibaneko batimetriak.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako hamalaugarren jardunaldian, CMO Valves Bandera izango dute jokoan. Pasai Donibaneko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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