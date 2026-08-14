Batimetrías y condiciones del campo de regatas de Pasai Donibane
En la decimocuarta jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Bandera CMO Valves. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Pasai Donibane.
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Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”
Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Orio domina también Pasai Donibane
Así, la 'San Nikolas' sigue al frente de la Liga Eusko Label con 11 banderas, además de nuevo récord del campo de regatas.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Pasaia de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.
Xubane Uribarrena: “Quién nos iba a decir que íbamos a igualar esas bateleras históricas"
Hemos estado con la remera de Arraun Lagunak Xubane Uribarrena. Tras proclamarse campeonas de la Liga Euskotren por quinta vez, al ganar también la regata de Pasaia, se ha mostrado orgullosa de lo conseguido y ha querido dedicar el logro a quienes les han ofrecido su apoyo en todo momento.
REMO EN DIRECTO: Regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Pasai Donibane
Emisión en directo la Bandera de la Ikurriña de Pasaia de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Pasai Donibane.
Batimetrías y condiciones del campo de regatas de Getaria
En la decimoquinta jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label se disputará la Ikurriña de Getaria. En este vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Getaria.
Joseba Fernández: “Primero vamos a asegurar la permanencia; tenemos que agarrarnos a nuestro trabajo”
San Juan ocupa, en estos momentos, la décima plaza de la Liga Eusko Label. El entrenador, Joseba Fernández, ha explicado que ese resultado no se corresponde con el rendimiento del equipo. Con el objetivo de mantenerse en la categoría, Fernández tiene claro lo que tienen que hacer: “centrarse en su trabajo”.