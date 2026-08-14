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Batimetrías y condiciones del campo de regatas de Pasai Donibane

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Pasai Donibaneko batimetria
18:00 - 20:00
Batimetrías de Pasai Donibane.
Euskaraz irakurri: Pasai Donibaneko estropada eremuko batimetriak eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la decimocuarta jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Bandera CMO Valves. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Pasai Donibane.

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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