EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
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Getariako estropada eremuko batimetriak eta baldintzak

Iragarkia
Getariako batimetria
18:00 - 20:00
Getariako batimetriak.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako hamabosgarren jardunaldian, Getariako Ikurrina izango dute jokoan. Getariako estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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