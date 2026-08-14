LIGAS EUSKO LABEL Y EUSKOTREN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Batimetrías y condiciones del campo de regatas de Getaria

Publicidad
Getariako batimetria
18:00 - 20:00
Batimetrías de Getaria.
Euskaraz irakurri: Getariako estropada eremuko batimetriak eta baldintzak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

En la decimoquinta jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label se disputará la Ikurriña de Getaria. En este vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Getaria.

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X