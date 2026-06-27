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Todo listo para el inicio de las ligas Euskotren y Eusko Label

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Traineruak
18:00 - 20:00
Todo listo en Madrid para que arranque la temporada de remo.
Euskaraz irakurri: Dena prest Euskotren eta Eusko Label ligak hasteko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este domingo arrancan las ligas Euskotren y Eusko Label en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya, en Madrid. Desde este fin de semana hasta la tercera semana de septiembre, las mejores competiciones de remo se podrán seguir a través de ETB1 y kirolakeitb.eus. Donostia Arraun Lagunak y Orio parten como las traineras favoritas para repetir título en modalidad femenina y masculina, respectivamente. 

Arraun Lagunak Orio Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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