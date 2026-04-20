ZORIONAK, REALA!

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Unai Marrero, el héroe de la final: “Es increíble ver la plaza llena, no tenéis parangón"

Unai-Marrero-Copa-Real-Celebracion
18:00 - 20:00

El portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, en el balcón del Ayuntamiento donostiarra. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Unai Marreroren hitzaldia Realaren laugarren Kopa ospakizunetan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El guardameta ha agradecido a todos los trabajadores de la Real Sociedad su trabajo "oculto de todo corazón" y ha pedido a los aficionados que disfruten después de haber estado "a su lado en los malos momentos".

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X