La Real anuncia que Lucía Rodríguez, Andreia Jacinto, Emma Ramírez, Claire Lavogez y Lucía Pardo no continuarán la próxima temporada en el equipo

La Real Sociedad ya comienza a contruir su proyecto europeo de la próxima temporada. Así, el conjunto txuri-urin ha anunciado que Lucía Rodríguez, Andreia Jacinto, Emma Ramírez, Claire Lavogez y Lucía Pardo no continuarán la próxima temporada en el equipo. Cinco bajas que recibirán una merecida despedida este domingo en Zubieta en el duelo frente al Atlético de Madrid (12:30).

Desde el club han inidcado que todas las jugadoras "han sido parte de un camino colectivo que ha hecho más fuerte a este equipo. La Real Sociedad quiere agradecerles su dedicación, su profesionalidad y todo lo que han dado por esta camiseta, dentro y fuera del campo. Este club siempre será parte de vuestra historia, y vosotras siempre formaréis parte de la nuestra. Mila esker eta zorte on!"