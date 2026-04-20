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El Aurresku en honor a la Real Sociedad

Aurreskua Realari
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realaren omenezko aurreskua
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

En la celebración de la Copa del Rey de la Real Sociedad, dos bailarines han bailado el Aurresku frente a la plantilla del club donostiarra.

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