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Una tamborrada infantil recibe a los campeones con el himno de la Real en Alderdi Eder

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18:00 - 20:00
Tamborrada infantil en Alderdi Eder. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Haur-danborrada batek Realaren ereserkiarekin hartu ditu txapeldunak Alderdi Ederren
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado la euforia en San Sebastián, donde miles de personas se han apostado a lo largo del recorrido que el autobús del equipo ha realizado desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

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