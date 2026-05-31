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La Real Sociedad cierra una gran temporada con una victoria ante el Atlético de Madrid (2-0)

Reala vs Atletico
18:00 - 20:00
Rela vs Atlético. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Realak Atletico mendean hartuta eman dio amaiera denboraldi bikainari (2-0)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los goles de Lucía Pardo y Cecilia Marcos han decidido el duelo de la última jornada del campeonato. Con este resultado, el equipo donostiarra ha sumado tres puntos para despedir la temporada con muy buenas sensaciones ante su afición.

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