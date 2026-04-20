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Oskarsson ha cantado la canción 'llevame a Sevilla"

Oskarsonek bere abestia abestu du udaletxean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oskarsonek 'Eraman nazazu Sevillara "abestia abestu du
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Oskarsson ha cantado la canción  'llevame a Sevilla" en el festejo de la Copa del Rey.

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