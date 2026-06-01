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Nerea Eizagirre: “Europa es el regalo de este temporadón”

Nerea Eizagirre, Realeko jokalaria
18:00 - 20:00
Nerea Eizagirre, jugadora de la Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Nahia Aparicio: “Gure jokatzeko modua erakutsi dugu denboraldi honetan”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Varias jugadoras de la Real Sociedad han hecho balance de la temporada esta mañana en Zubieta, además de hablar de los propósitoa para la que viene. 

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