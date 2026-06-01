Nerea Eizagirre: “Europa es el regalo de este temporadón”
Varias jugadoras de la Real Sociedad han hecho balance de la temporada esta mañana en Zubieta, además de hablar de los propósitoa para la que viene.
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La Real Sociedad cierra una gran temporada con una victoria ante el Atlético de Madrid (2-0)
Los goles de Lucía Pardo y Cecilia Marcos han decidido el duelo de la última jornada del campeonato. Con este resultado, el equipo donostiarra ha sumado tres puntos para despedir la temporada con muy buenas sensaciones ante su afición.
Empate del Sanse en el último partido de la temporada (1-1)
Un zurdazo de Mariezkurrena ha terminado colocando el 1-1 final en el marcador frente a la Cultural Leonesa, que se había adelantado mediante Ribeiro
La Real anuncia que Lucía Rodríguez, Andreia Jacinto, Emma Ramírez, Claire Lavogez y Lucía Pardo no continuarán la próxima temporada en el equipo
Tras obtener la clasificacion para disputar competiciones europeas, el conjunto txuri-urdin anuncia cinco bajas en su plantilla de cara al siguiente curso
Ibai Aguirre renueva con la Real hasta 2031
El jugador de 19 años de Mutriku, que esta temporada ha jugado en Segunda con el Sanse, ya ha debutado con el primer equipo
La Real complica al Barcelona, pero pierde en la despedida de Alexia Putellas (2-1)
Pina ha adelantado al conjunto catalán en el minuto 14 de la primera parte, Emma ha empatado en el 32, pero Aitana ha marcado el gol del 2-1 antes del descanso. Ha sido el último partido para la estrella culé Alexia Putellas en el estadio Johan Cruyff.
Caleta-Car y Wesley no continuarán en la Real
El defensa internacional croata regresará al Olympique de Lyon (Francia), y el delantero brasileño a la disciplina del Al-Nassr saudí. Caleta-Car ha sido titular gran parte de la temporada, mientras que Wesley tan sólo ha disputado un puñado de minutos.
Derrota del Sanse ante el Albacete (3-1)
Los donostiarras han tenido la posesión del balón pero no han estado acertados en el ataque.
Matarazzo: “Puede haber cambios"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado del partido que les enfrentará al Espanyol en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports.
Trasladan al Hospital Donostia a Jon Balda, tras su operación del bazo en Zaragoza
El defensa del Sanse fue sustituido, el lunes de la semana pasada, en Huesca, en el partido del filial de la Real Sociedad, y, al día siguiente, fue operado del bazo, en Zaragoza.