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Süne, los jugadores y toda la plaza cantan “Txoria txori" para poner broche a una fiesta inolvidable

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18:00 - 20:00
Sune, los jugadores de la Real y toda la plaza, cantando juntos. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sunek, Realeko jokalariek eta plaza osoak 'Txoria txori' abestu dute festa ahaztezinari amaiera emateko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en Donostia-San Sebastián.

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