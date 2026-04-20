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Mikel Oyarzabal muestra la Copa desde el balcón del Ayuntamiento y habla con toda la afición: “¡De nuevo podemos decir que somos campeones de Copa!”

Mikel Oyarzabal argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabalek Udaletxeko balkoitik erakutsi du Kopa, eta zale guztiekin hitz egin du: “Berriz ere esan ahal dugu Kopako txapeldunak garela!”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El capitán de la Real Sociedad ha sido el primero en salir al balcón del Ayuntamiento, y se ha dirigido a los miles de personas que se encontraban en Alderdi Eder.

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