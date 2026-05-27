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La Real complica al Barcelona, pero pierde en la despedida de Alexia Putellas (2-1)

FC-Barcelona-Real-Sociedad-Liga-F-Moeve
18:00 - 20:00

Las jugadoras de la Real celebran el gol del empate obra de Emma. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: FC Bartzelona-Reala Moeve F Ligako neurketaren laburpena.
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Pina ha adelantado al conjunto catalán en el minuto 14 de la primera parte, Emma ha empatado en el 32, pero Aitana ha marcado el gol del 2-1 antes del descanso. Ha sido el último partido para la estrella culé Alexia Putellas en el estadio Johan Cruyff.

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