Así, al poco del comienzo, los donostiarras han pedido mano tras un remate de Gorosabel en un córner en el que el árbitro no ha señalado nada. En los siguientes minutos la igualdad ha sido máxima, aunque ha sido el conjunto leonés el que ha protagonizado más acercamientos sin peligro. Sus disparos eran lejanos y muy desviados.

En el tramo final del primer periodo el Sanse ha comenzado a recuperar el balón más arriba y a plantarse en campo rival con facilidad. Sin embargo, ni Dadíe ni Mariezkurrena han podido dirigir bien sus remates en dos córneres. Los de Ansotegi intentaban buscar la espalda de los rivales sin mucho éxito, al mismo tiempo que no encontraban a nadie cuando colgaban balones al área.