Empate del Sanse en el último partido de la temporada (1-1)
Un zurdazo en de Mariezkurrena ha terminado colocando el 1-1 final en el marcador frente a la Cultural Leonesa, que se había adelantado mediante Ribeiro
El Sanse ha puesto fin a su temporada en Segunda División empatando a uno frente a la Cultural Leonesa en Zubieta. Tras una primera mitada muy cerrada y de mucha igualdad, Ribeiro ha adelantado a los visitantes a la vuelta de los vestuarios. El gol del empate de los txuri-urdin lo ha marcado Arkaitz Mariezkurrena con un gran zurdazo, en un partido en el que ninguno de los dos tenía nada en juego. Los vascos ya habían logrado la permanencia jornadas atrás, mientras que los de León llegaban con la categoría perdida.
Así, al poco del comienzo, los donostiarras han pedido mano tras un remate de Gorosabel en un córner en el que el árbitro no ha señalado nada. En los siguientes minutos la igualdad ha sido máxima, aunque ha sido el conjunto leonés el que ha protagonizado más acercamientos sin peligro. Sus disparos eran lejanos y muy desviados.
En el tramo final del primer periodo el Sanse ha comenzado a recuperar el balón más arriba y a plantarse en campo rival con facilidad. Sin embargo, ni Dadíe ni Mariezkurrena han podido dirigir bien sus remates en dos córneres. Los de Ansotegi intentaban buscar la espalda de los rivales sin mucho éxito, al mismo tiempo que no encontraban a nadie cuando colgaban balones al área.
La segunda parte, en cambio, ha comenzado mucho más animada. El partido se ha abierto, con ambos equipos decididos a adelantarse en el marcador. En ese contexto, el mas listo ha sido Ribeiro, que ha adelantado a la Cultural Leonesa tras una gran jugada individual. Era el minuto 56.
Sin embargo, la alegría apenas les ha durado 5 minutos, ya que ese ha sido el tiempo que ha tardado Arkaitz Mariezkurrena en empatar el partido con un grandísimo zurdazo en el 61'.
Las alternativas no han parado de sucederse desde ahí hasta el final. Yayo ha tenido la más clara para los visitantes en el 83', pero no ha acertado con el interior desde dentro del área. Por parte de los locales, Astiazaran ha gozado de un mano a mano en el 87' que no ha sabido aprovechar. 1-1 en el último partido de la temporada del filial de la Real Sociedad, que el año que viene volverá a jugar en LaLiga Hypermotion.
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