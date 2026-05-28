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Ibai Aguirre renueva con la Real hasta 2031

El jugador de Mutriku, que esta temporada ha jugado en Segunda con el Sanse, ya ha debutado con el primer equipo
Ibai Aguirre renueva con la Real hasta 2031
Euskaraz irakurri: Ibai Aguirrek 2031ra arte berritu du Realarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha anunciado que Unai Aguirre renueva su contrao con el club hasta 2031. El jugador de Mutriku, que llego a la entidad realista en edad de infantil, ha jugado esta temporada en Segunda División con el Sanse, pero ya ha debutado con el primer equipo.

Fútbol Real Sociedad

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