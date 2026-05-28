Ibai Aguirre renueva con la Real hasta 2031
La Real Sociedad ha anunciado que Unai Aguirre renueva su contrao con el club hasta 2031. El jugador de Mutriku, que llego a la entidad realista en edad de infantil, ha jugado esta temporada en Segunda División con el Sanse, pero ya ha debutado con el primer equipo.
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La Real complica al Barcelona, pero pierde en la despedida de Alexia Putellas (2-1)
Pina ha adelantado al conjunto catalán en el minuto 14 de la primera parte, Emma ha empatado en el 32, pero Aitana ha marcado el gol del 2-1 antes del descanso. Ha sido el último partido para la estrella culé Alexia Putellas en el estadio Johan Cruyff.
Caleta-Car y Wesley no continuarán en la Real
El defensa internacional croata regresará al Olympique de Lyon (Francia), y el delantero brasileño a la disciplina del Al-Nassr saudí. Caleta-Car ha sido titular gran parte de la temporada, mientras que Wesley tan sólo ha disputado un puñado de minutos.
Derrota del Sanse ante el Albacete (3-1)
Los donostiarras han tenido la posesión del balón pero no han estado acertados en el ataque.
Matarazzo: “Puede haber cambios"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado del partido que les enfrentará al Espanyol en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports.
Trasladan al Hospital Donostia a Jon Balda, tras su operación del bazo en Zaragoza
El defensa del Sanse fue sustituido, el lunes de la semana pasada, en Huesca, en el partido del filial de la Real Sociedad, y, al día siguiente, fue operado del bazo, en Zaragoza.
Un Valencia con diez remonta a la Real en el descuento y amarga la despedida de Aritz Elustondo (3-4)
La Real ganaba 3-2 en el minuto 89 ante un Valencia que jugaba con uno menos, pero los de Carlos Corberan han remontado el choque con dos goles en cuatro minutos, amargando la despedida de Aritz Elustondo en Anoeta y desluciendo la imagen del equipo txuri-urdin en este final de temporada.
El Sanse sella la permanencia con un empate agónico ante el Mirandés (2-2)
Un gol de Dani Díaz en el minuto 93 le ha dado al equipo txuri-urdin un punto decisivo en Anoeta para certificar matemáticamente su continuidad en Segunda División.
Matarazzo, sobre el adiós de Elustondo: “Es un día muy especial para un jugador muy especial"
El entrenador ha adelantado que es muy posible que Elustondo juegue algunos minutos este domingo ante el Valencia, en el que será su último partido en Anoeta.
Barrenetxea sufre una lesión del aductor largo izquierdo
El jugador txuri-urdin se lesionó durante el partido ante el Girona del jueves.