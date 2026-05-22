Espanyol vs. Real Sociedad

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Matarazzo: “Puede haber cambios"

Matarazzo
18:00 - 20:00
Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Aldaketak egon daitezke"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado del partido que les enfrentará al Espanyol en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X