El partido Alavés-Getafe, el 15 de agosto a las 19:30 horas, primero de LaLiga EA Sports 2026-2027

El partido Alavés-Getafe, que se jugará el 15 de agosto, sábado, a las 19:30 horas, en Mendizorrotza, será el primer encuentro de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. LaLiga ha anunciado, este martes, los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato, que se disputarán en la segunda quincena de agosto, y la primera de ellas se encuentra condicionada por la presencia en el Campeonato del Mundo de varios jugadores; así, Osasuna arranca en el campo del Celta, el domingo 16, a las 21:30 horas, en tanto que la Real Sociedad jugará su primer partido en la segunda jornada, en el campo del Betis, el viernes 21, a las 21:00 horas, y el Athletic comenzará, también en la segunda jornada, en San Mamés, ante el Sevilla, el sábado 22, a las 17:00 horas.

Los partidos Real Madrid-Real Sociedad y FC Barcelona-Athletic, de la primera jornada de LaLiga, han sido aplazados, respectivamente, a los días 26 y 27 de agosto.