El partido Alavés-Getafe, el 15 de agosto a las 19:30 horas, primero de LaLiga EA Sports 2026-2027
El partido Alavés-Getafe, que se jugará el 15 de agosto, sábado, a las 19:30 horas, en Mendizorrotza, será el primer encuentro de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. LaLiga ha anunciado, este martes, los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato, que se disputarán en la segunda quincena de agosto, y la primera de ellas se encuentra condicionada por la presencia en el Campeonato del Mundo de varios jugadores; así, Osasuna arranca en el campo del Celta, el domingo 16, a las 21:30 horas, en tanto que la Real Sociedad jugará su primer partido en la segunda jornada, en el campo del Betis, el viernes 21, a las 21:00 horas, y el Athletic comenzará, también en la segunda jornada, en San Mamés, ante el Sevilla, el sábado 22, a las 17:00 horas.
Los partidos Real Madrid-Real Sociedad y FC Barcelona-Athletic, de la primera jornada de LaLiga, han sido aplazados, respectivamente, a los días 26 y 27 de agosto.
Horarios de los cuatro equipos vascos
Alavés
1ª jornada: Alavés vs. Getafe, sábado 15 de agosto, a las 19:30 horas.
2ª jornada: Rayo Vallecano vs. Alavés, jueves 20 de agosto, a las 21:00 horas.
3ª jornada: Alavés vs. Villarreal, viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas.
Athletic
1ª jornada: FC Barcelona vs. Athletic, jueves 27 de agosto, a las 21:00 horas.
2ª jornada: Athletic vs. Sevilla, sábado 22 de agosto, a las 17:00 horas.
3ª jornada: Celta vs. Athletic, domingo 30 de agosto, a las 21:30 horas.
Osasuna
1ª jornada: Celta vs. Osasuna, domingo 16 de agosto, a las 21:30 horas.
2ª jornada: Osasuna vs. Levante, lunes 24 de agosto, a las 19:30 horas.
3ª jornada: Osasuna vs. Getafe, lunes 31 de agosto, a las 19:30 horas.
Real Sociedad
1ª jornada: Real Madrid vs. Real Sociedad, miércoles 26 de agosto, a las 21:00 horas.
2ª jornada: Betis vs. Real Sociedad, viernes 21 de agosto, a las 21:00 horas.
3ª jornada: Real Sociedad vs. Espanyol, sábado 29 de agosto, a las 19:00 horas.
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