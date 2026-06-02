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¿Qué partidos jugarán en pretemporada Alavés, Athletic, Osasuna y Real Sociedad?

La Liga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos de Primera División disputarán varios partidos amistosos.

Ruiz de Galarreta eta Ibañez (Ahletic eta Alaves)
Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Zein partida jokatuko dituzte denboraldiaurrean Alavesek, Athleticek, Osasunak eta Realak?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Real Sociedad, Athletic, Alavés y Osasuna disputarán varios partidos amistosos para preparar la temporada 2026-2027 que comenzará a mediados de agosto y que son los siguientes:

Alavés

6 de julio

Comienzan los exámenes médicos

8 de julio

Primer entrenamiento

18 julio (Laguardia)

Alavés vs. Eibar (Trofeo Villa de Laguardia)

25 julio (Royalverd Training Center - Vall d 'en Bas, 10:30)

Girona vs. Alavés

31 julio (Olot)

Castellón vs. Alavés

7 de agosto

Racing de Santander vs. Alavés (El Sardinero, 19:30)

Athletic

6 y 7 de julio

Reconocimientos médicos

8 de julio

Primer entrenamiento

15 de julio (Portugalete, 19:30)

CD Derio vs Athletic

18 de julio (Leioa, 19:30)

Leioa vs Athletic

22 de julio (Sestao, 19:30)

Sestao vs Athletic

29 julio (Laredo, 19:00)

Racing Santander vs Athletic

1 de agosto (Burgos, 19:00)

Burgos vs Athletic

Osasuna

3, 8 y 9 de julio

Reconocimientos médicos

10 de julio

Primer entrenamiento

24 de julio (Mendigorria, 19:30)

Osasuna vs Racing Santander

29 julio (Ipswich, 20:45)

Ipswich Town vs Osasuna

1 de agosto (Colchester, 16:00)

Norwich City vs Osasuna

Real Sociedad

4 de julio

Reconocimientos médicos

5 de julio

Primer entrenamiento a puerta abierta

18 julio (Zubieta)

Real Sociedad vs Racing Santander

25 julio (Birmingham, 18:00)

Aston Villa vs Real Sociedad

28 julio (Wolverhampton, 20:30)

Wolverhampton Wanderers vs Real Sociedad

31 julio (Tarbe, 19:00)

Toulouse vs Real Sociedad

7 de agosto (Franz-Kremer-Stadion, Colonia, 18:00)

Colonia vs. Real Sociedad

8 de agosto (RheinEnergieStadion, Colonia, 15:30)

Colonia vs. Real Sociedad

Athletic Club Osasuna Real Sociedad Alavés Fútbol

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