¿Qué partidos jugarán en pretemporada Alavés, Athletic, Osasuna y Real Sociedad?
La Liga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos de Primera División disputarán varios partidos amistosos.
Real Sociedad, Athletic, Alavés y Osasuna disputarán varios partidos amistosos para preparar la temporada 2026-2027 que comenzará a mediados de agosto y que son los siguientes:
Alavés
6 de julio
Comienzan los exámenes médicos
8 de julio
Primer entrenamiento
18 julio (Laguardia)
Alavés vs. Eibar (Trofeo Villa de Laguardia)
25 julio (Royalverd Training Center - Vall d 'en Bas, 10:30)
Girona vs. Alavés
31 julio (Olot)
Castellón vs. Alavés
7 de agosto
Racing de Santander vs. Alavés (El Sardinero, 19:30)
Athletic
6 y 7 de julio
Reconocimientos médicos
8 de julio
Primer entrenamiento
15 de julio (Portugalete, 19:30)
CD Derio vs Athletic
18 de julio (Leioa, 19:30)
Leioa vs Athletic
22 de julio (Sestao, 19:30)
Sestao vs Athletic
29 julio (Laredo, 19:00)
Racing Santander vs Athletic
1 de agosto (Burgos, 19:00)
Burgos vs Athletic
Osasuna
3, 8 y 9 de julio
Reconocimientos médicos
10 de julio
Primer entrenamiento
24 de julio (Mendigorria, 19:30)
Osasuna vs Racing Santander
29 julio (Ipswich, 20:45)
Ipswich Town vs Osasuna
1 de agosto (Colchester, 16:00)
Norwich City vs Osasuna
Real Sociedad
4 de julio
Reconocimientos médicos
5 de julio
Primer entrenamiento a puerta abierta
18 julio (Zubieta)
Real Sociedad vs Racing Santander
25 julio (Birmingham, 18:00)
Aston Villa vs Real Sociedad
28 julio (Wolverhampton, 20:30)
Wolverhampton Wanderers vs Real Sociedad
31 julio (Tarbe, 19:00)
Toulouse vs Real Sociedad
7 de agosto (Franz-Kremer-Stadion, Colonia, 18:00)
Colonia vs. Real Sociedad
8 de agosto (RheinEnergieStadion, Colonia, 15:30)
Colonia vs. Real Sociedad
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