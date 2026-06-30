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Javi Galán se despide de Osasuna y formará parte de la plantilla del Celta

El club rojillo no ampliará el contrato del lateral extremeño, poniendo fin a una etapa de seis meses en el club.
Javi Galan of CA Osasuna in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Atletico de Madrid at El Sadar on May 12, 2026, in Pamplona, Spain.
Javi Galán en el partido contra el Atlético de Madrid. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Javi Galanek ez du Osasunan jarraituko
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Javi Galán no continuará en Osasuna la temporada que viene. El contrato del lateral extremeño ha expirado este 30 de junio y no será prorrogado, poniendo fin a una etapa que comenzó el pasado mes de diciembre. Durante este medio año, el jugador pacense ha disputado 21 partidos, 20 en LaLiga EA Sports y 1 en la Copa del Rey. Tras su marcha del club rojillo, Galán ha fichado con el Celta para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

A través de un comunicado, Osasuna ha querido agradecer a Galán “su contribución para lograr la permanencia en la máxima categoría, así como la profesionalidad mostrada" durante su andadura en el club navarro.

Ahora, Braulio Vázquez deberá acelerar la búsqueda de un lateral izquierdo para cubrir una posición que ha quedado especialmente debilitada.

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