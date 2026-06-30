A través de un comunicado, Osasuna ha querido agradecer a Galán “su contribución para lograr la permanencia en la máxima categoría, así como la profesionalidad mostrada" durante su andadura en el club navarro.

Ahora, Braulio Vázquez deberá acelerar la búsqueda de un lateral izquierdo para cubrir una posición que ha quedado especialmente debilitada.