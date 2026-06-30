Javi Galán se despide de Osasuna y formará parte de la plantilla del Celta
Javi Galán no continuará en Osasuna la temporada que viene. El contrato del lateral extremeño ha expirado este 30 de junio y no será prorrogado, poniendo fin a una etapa que comenzó el pasado mes de diciembre. Durante este medio año, el jugador pacense ha disputado 21 partidos, 20 en LaLiga EA Sports y 1 en la Copa del Rey. Tras su marcha del club rojillo, Galán ha fichado con el Celta para las próximas dos temporadas, hasta 2028.
A través de un comunicado, Osasuna ha querido agradecer a Galán “su contribución para lograr la permanencia en la máxima categoría, así como la profesionalidad mostrada" durante su andadura en el club navarro.
Ahora, Braulio Vázquez deberá acelerar la búsqueda de un lateral izquierdo para cubrir una posición que ha quedado especialmente debilitada.
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