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Van der Poel se hace con la última etapa y Pogacar con el Tour

El ciclista del Alpecin atacó en la última subida al Cote de la butte Montmartre junto con Tadej Pogacar, ganador de la edición del 2026 de la Ronda Gala, y aunque parecía que se iba a quedar sin fuerzas a pocos metros de la meta, finalemente la victoria ha sido suya. Philpsen y Pedersen han estado muy cerca de arrebatarle la gloria en un final muy emocionante.

Pogacar eta Van Der Poel

Van der Poel y Pogacar abrazándose en línea de meta. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Van Der Poelek irabazi du azken etapa eta Pogacarrek Tourra
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Mathieu Van Der Poel (Alpecin) ha sido el ganador de la última etapa del Tour de Francia de 2026. El ciclista del Alpecin atacó en la última subida al Cote de la butte Montmartre junto con el ganador del Tour Tadej Pogacar (UAE) y, aunque parecía que se iba a quedar sin fuerzas a pocos metros de la meta, finalemente la victoria ha sido suya. Philpsen (Alpecin) y Pedersen (Lidl-Trek) han estado muy cerca de arrebatarle la gloria. 

En la general, como era de esperar, no ha habido cambios y todo se queda como estaba, con Pogacar en primer lugar, Evenepoel (Red Bull) en el segundo y Del Toro (UAE) en el tercero.

Van der Poel, tras cruzar la línea de meta, exhausto. Foto: EFE.

Los 133 kilómetros del recorrido de la última etapa entre Thoiry y París han sido reducidos a 89, todos ellos por la capital francesa, por la necesidad de implicar a más agentes en la lucha contra los incendios que están asolando el país. Sin embargo, el tramo final se ha mantenido, con tres subidas a Montmartre y dos pasos más por los Campos Elíseos.

Así, un día más no han faltado optimistas que han animado la etapa final. El primero en atacar ha sido el francés Veistroffer (Lotto), uno de los grandes guerreros de este Tour, pero su periplo en solitario ha sido neutralizado a falta de 58 kilómetros.

Cuatro kilómetros después ha sido el turno de Xabier Mikel Azparren (Q36.5) junto al galo Thibault Guermalec (TotalEnergies). El donostiarra, incluso ha coronado en cabeza de carrera el primer paso por el Cote de la butte Montmartre, momento en el que se le han unido un grupo de hasta 15 corredores en lo que parecía que podía ser una fuga interesante. Sin embargo, a falta de unos 35 kilómetros, el pelotón ha vuelto a hacer su trabajo. Tadej Pogacar, Mads Pedersen o Mathieu Van Der Poel, eran algunos de los nombres del numeroso grupo.

A la segunda subida al Cote de la butte Montmartre tampoco le ha faltado emoción. Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel han lanzado un ataque intentando distanciarse del resto de ciclistas. Mads Pedersen y Remco Evenepoel se les han unido al poco de coronar la subida, pero tampoco ha triunfado este intento de escapada.

El que sí ha tenido éxito ha sido el ataque de la tercera y última subida al Cote de la butte Montmartre. Nuevamente Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel han sido los protagonistas, con el de los Países Bajos coronando en cabeza. Durante los últimos 10 kilómetros han rodado mano a mano, pero en el kilómetro final el ganador del Tour se ha quedado atrás y Van Der Poel se ha quedado solo ante el peligro.

Parecía que el pelotón le iba a dar caza, sobre todo porque incluso han lanzado un sprint final en el que Philpsen y Pedersen han estado muy cerca de arrebatarle la gloria. Van Der Poel ha sacado fuerzas de donde no parecía quedar nada y ha aguantado su primer puesto.

La de hoy ha sido la última etapa de Ion Izagirre en el Tour de Francia.

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