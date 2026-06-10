Ramis: “Estoy muy agradecido por la oportunidad de entrenar a este gran club. Arrasate ha sido un referente"
El nuevo entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha dejado claro durante su presentación que quiere un equipo “reconocible, estable y que dé importancia a todas las fases del juego”.
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Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna
El técnico ha fichado por el club navarro hasta el final de la temporada 2027-2028. Ramis, de 55 años, llega del Burgos CF, de LaLiga Hypermotion, con el que ha estado a punto de clasificarse para el play-off de ascenso.
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El club rojillo ha subrayado que este tipo de mecanismos son habituales en el deporte profesional y especialmente en el fútbol. Según explica el club navarro, la operación consistió en la contratación de una cobertura por valor de 1,2 millones que garantizaba una compensación de 6 millones en caso de perder la categoría.
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El conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación tres temporadas más de lo que tenían pactado anteriormente, y su nueva cláusula será de 40 millones.
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La pamplonesa abandona el cargo tras tres temporadas. Por otro lado, la Fundación Osasuna ha anunciado que reducirá progresivamente la aportación económica destinada a la sección la próxima temporada.
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