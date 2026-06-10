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Ramis: “Estoy muy agradecido por la oportunidad de entrenar a este gran club. Arrasate ha sido un referente"

GRAFCAV4762. PAMPLONA, 10/06/2026.- El técnico catalán Luis Miguel Ramis ha alcanzado un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en Primera Sports acompañado por su cuerpo técnico de confianza Luis Miguel Ramis se convierte así en el entrenador del primer equipo durante las dos próximas temporadas. El técnico tarraconense, de 55 años, firma hasta el 30 de junio de 2028. Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil; el asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo. Le acompañan en su presentación el presidente de Osasuna Luis Sabalza y el director deportivo Braulio.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Presentación del nuevo entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaile berriaren aurkezpen ofiziala
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El nuevo entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha dejado claro durante su presentación que quiere un equipo “reconocible, estable y que dé importancia a todas las fases del juego”. 

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