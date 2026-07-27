Osasuna ha cerrado el fichaje de Jonathan Dubasin, atacante procedente del Sporting de Gijón, que llega tras firmar 17 goles la pasada temporada y se compromete hasta 2030.



A sus 26 años, Dubasin viene a Pamplona después de firmar la mejor temporada de su carrera. El atacante anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias con el Sporting.



Formado en La Seu d'Urgell, el nuevo jugador rojillo pasó por las categorías inferiores del Andorra, Atlètic Segre y Girona antes de iniciar un recorrido que le llevó por Figueres, Costa Brava, Logroñés, Albacete, Basilea, Oviedo y Sporting. Ahora da el salto a Primera División de la mano de Osasuna, donde reforzará el extremo derecho.



Dubasin se incorporará esta misma tarde a la concentración de pretemporada que el equipo realiza en Norwich, Inglaterra, mientras que su presentación oficial tendrá lugar a la vuelta del stage.