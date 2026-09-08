Imanol Arriortua, campeón del mundo en la modalidad de tándem en Alabama

El ciclista vizcaíno Imanol Arriortua ha ganado la medalla de oro, en la modalidad de tándem, en la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville, en Alabama, en Estados Unidos. El corredor, de Basque Team y de la selección de España, ha obtenido la victoria, guiado por su piloto Mikel Aristi.

Sobre un trazado lleno de desniveles, Arriortua y Aristi han llegado en solitario, en primera posición, hasta la pancarta de meta. El pódium lo han completado Joan Sanso y Eloy Teruel (España) y Tristan Bangma y Patrick Bos (Países Bajos).

El pasado sábado, se disputó, además, la prueba contrarreloj, en la que Arriortua y Aristi se hicieron con el quinto lugar.