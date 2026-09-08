Campeonato del Mundo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Imanol Arriortua, campeón del mundo en la modalidad de tándem en Alabama

El ciclista vizcaíno de Basque Team ha ganado, guiado por su piloto Mikel Aristi, la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville. En la prueba contrarreloj, Arriortua obtuvo el quinto puesto.
Imanol Arriortua (Basque Team)
Arriortua y Aristi, en la prueba contrarreloj. Foto: Federación Española de Ciclismo.
Euskaraz irakurri: Imanol Arriortuak Munduko Txapelketa irabazi du, tandem modalitatean, Alabaman
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vizcaíno Imanol Arriortua ha ganado la medalla de oro, en la modalidad de tándem, en la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville, en Alabama, en Estados Unidos. El corredor, de Basque Team y de la selección de España, ha obtenido la victoria, guiado por su piloto Mikel Aristi.

Sobre un trazado lleno de desniveles, Arriortua y Aristi han llegado en solitario, en primera posición, hasta la pancarta de meta. El pódium lo han completado Joan Sanso y Eloy Teruel (España) y Tristan Bangma y Patrick Bos (Países Bajos).

El pasado sábado, se disputó, además, la prueba contrarreloj, en la que Arriortua y Aristi se hicieron con el quinto lugar. 

Ciclismo Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Basque Team Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Ziortza Villa, corredora de ultraciclismo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ziortza Villa: “El Campeonato de Europa de Austria es uno de los mayores retos de mi carrera deportiva”

La ultrafondista vizcaína es incansable. Después de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de 12 horas en ultraciclismo, en Croacia, Ziortza Villa explica en qué consiste su especialidad, así como los detalles de su preparación de cara a sus próximos retos: el Campeonato de Europa de 1000km que se disputará en Austria a finales de agosto y el Campeonato del Mundo que se disputará en Florida en noviembre.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X