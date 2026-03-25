APIRILAK 10, OSTIRALA

2026ko Euskal Herriko Itzuliko 5. etaparen profila eta ibilbidea: Eibar-Eibar (176,2 km)

Eibarrekoa, ziurrenik, aurtengo Euskal Herriko Itzuliko etapa nagusia da. Luzeena da, eta, ibilbidean, zortzi mendate ditu; horietako hiru, hain zuzen Azurki, Krabekin eta Izua, 1. mailakoak dira. “Aurreikuspena da faborito nagusien arteko erasoak izatea; kontuan izateko moduko aldeak markatzeko aukera dago, eta azken emaitza, hein handi batean, zehaztuta gera liteke”, diote lasterketako antolatzaileek.

J. E. R. | EITB

2026ko Euskal Herriko Itzulia, 65. Itzuliko azken-aurreko etapa, apirilaren 10ean jokatuko dute, ostiralez, eta txirrindularitza-egun bikaina izateko moduko baldintza guztiak beretzen ditu. Eibarren hasi eta amaituko da, ekitaldi honetako luzeena da (176,2 kilometro izango ditu), eta ibilbidean, txirrindulariek zortzi mendate gainditu beharko dituzte; horietako hiru, hain zuzen ere Azurki, Krabelin eta Izua, 1. mailakoak izango dira. Ziurrenik, Itzuli honetako etapa nagusia izango da, eta antolatzaileen aurreikuspena da horretan “faboritoen arteko eraso zuzenak izatea; alde handiak zehazteko aukera bikaina izango dute, eta baliteke azken emaitza, hein handi batean, argi gelditzea”.

Eibarretik irtenda, 3. mailako Elkorrieta, 13,4. kilometroan, eguneko aurreneko mendatea izango da; hori bai, beste zazpi izango dira, etapan zehar. Berehala, Azurkirako igoera hasiko da; 1. mailako igoera hori 5,1 kilometrokoa da, eta, batez beste, % 7,4ko malda du. Mendiko sailkapeneko pankarta 24,7. kilometroan du, eta 50.ean dago Etumeta mendatekoa; Kalbario, ordea, 87,1. kilometroan utziko dute atzean parte-hartzaileek. Bai Etumeta bai Kalbario 3. mailakoak dira.

Gerora, txirrindulariek Krabelin topatuko dute. 1. mailakoa da hori, eta batezbesteko malda % 9,6koa du; bost kilometroko aldapa da. Lasterketa Bizkaian sartuko da ondoren, eta Markina-Xemeinen esprint berezia izango da jokoan, 122,4. kilometroan; 3. Mailako Trabakua helduko da jarraian, eta berehala, berriro Gipuzkoan sartuta, hain zuzen Eibarren, beste esprint berezi bat jokatuko dute ziklistek.

Izuarako igoera hasiko da, handik gutxira. 1. mailako mendate hori ez da bereziki luzea, 4,2 kilometroko igoera baitu, baina nabarmen gogorra da, batez beste % 9,2ko malda duela kontuan izanda. Pankarta 149,3. kilometroan izango du, eta, etapa amaitu aurretik, oraindik beste mendate bat geratuko da, Urkaregi, 3. mailakoa bera; azken mendate hori atzean utzita, hamahiru kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek, Eibarko helmugako pankartapetik igaro arte.

Eibarko podiumean maillot horia janztea lortuko duen gizona izango da, biharamunean, beste parte-hartzaile guztien jomuga; aurkariek aukera bakarra izango dute kentzeko, etapa bat baino ez baita geldituko, Itzulia amaitu baino lehen. Lasterketak oso gertu izango du amaiera, Eibarko etapa eginda, baina beste egun bat faltako da oraindik, eta emozioz betea izango da hori. 

FITXA TEKNIKOA

Etapa: 5. etapa (apirilak 10).

Ibilbidea: Eibar-Eibar.

Distantzia: 176,2 kilometro.

Hasiera-ordua:

Amaiera-ordua:

Goranzko desnibel metatua: 3.814 metro.

Mendiko saria: Elkorrieta (3. maila), 13,4. kilometroan; Azurki (1. maila), 24,7. kilometroan; Etumeta (3. maila), 50. kilometroan; Kalbario (3. maila), 87,1. kilometroan; Krabelin (1. maila), 108,9. kilometroan; Trabakua (3. maila), 131,7. kilometroan; Izua (1. maila), 149,3. kilometroan; Urkaregi (3. maila), 163,7. kilometroan.

ETAPAKO PROFILA

ETAPAKO MAPA

UCI World Tour Txirrindularitza Euskadi Fundazioa Itzulia: gizonezkoen 5. etapa Itzulia Basque Country

Publizitatea
X
Publizitatea
X