Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)
La quinta etapa de la Itzulia Basque Country de 2026, la penúltima jornada de competición de la 65ª edición de la Itzulia, se disputa el viernes 10 de abril, y cuenta con todos los ingredientes para convertirse en una gran jornada de ciclismo. Comienza y termina en Eibar, es, con 176,2 kilómetros, la más larga de esta Itzulia, y cuenta, en su recorrido, con ocho puertos, tres de ellos de 1ª categoría: Azurki, Krabelin e Izua. Seguramente, es la etapa reina de esta Itzulia, y, en su transcurso, la organización de la carrera prevé que se registren “ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”.
Después de salir de Eibar, Elkorrieta, de 3ª categoría, en el kilómetro 13,4, va a ser la primera dificultad montañosa de una etapa que cuenta con otras siete más. Enseguida comienza la subida a Azurki, de 1ª; Azurki tiene una ascensión de 5,1 kilómetros, con un 7,4 % de pendiente media; su pancarta está en el kilómetro 24,7, y en el 50 se encuentra la del puerto de Etumeta, de 3ª. Kalbario, que es la siguiente subida puntuable para el Gran Premio de la Montaña, también de 3ª, está en el kilómetro 87,1.
Krabelin es el puerto que deberán franquear a continuación los ciclistas. Es de 1ª categoría, y presenta una pendiente media del 9,6 %, en sus cinco kilómetros de subida. La carrera pasará a Bizkaia, después, para disputar el esprint especial de Markina-Xemein, en el kilómetro 122,4, antes de subir Trabakua, de 3ª, y de volver a Gipuzkoa, hasta Eibar de nuevo; es ahí donde los corredores van a pugnar por los segundos de bonificación que pone en juego el segundo esprint especial de la quinta etapa de la Itzulia.
Es entonces el momento de ascender Izua, de 1ª. En sus 4,2 kilómetros de subida, la pendiente media de Izua es del 9,2 %; se trata de un puerto duro, exigente, que tiene su pancarta en el kilómetro 149,3. Queda todavía Urkaregi, de 3ª; una vez que los corredores coronen ese último puerto, faltarán trece kilómetros hasta la línea de meta, que espera a todos los ciclistas, pero, especialmente, al ganador de la etapa.
Quien se enfunde el maillot amarillo en el pódium de Eibar ya sabrá que, en la etapa del día siguiente, en la última de la Itzulia, será el hombre a batir, porque sus rivales solo tendrán una oportunidad para arrebatárselo. La Itzulia estará, así, muy cerca de decidirse, pero todavía faltará una jornada, plena de emoción.
FICHA TÉCNICA
Etapa: 5ª etapa (10 de abril).
Recorrido: Eibar-Eibar.
Distancia: 176,2 kilómetros.
Horario de salida:
Horario de llegada:
Desnivel ascendente acumulado: 3814 metros.
Premio de la montaña: Elkorrieta (3ª), en el kilómetro 13,4; Azurki (1ª), en el kilómetro 24,7; Etumeta (3ª), en el kilómetro 50; Kalbario (3ª), en el kilómetro 87,1; Krabelin (1ª), en el kilómetro 108,9; Trabakua (3ª), en el kilómetro 131,7; Izua (1ª), en el kilómetro 149,3; Urkaregi (3ª), en el kilómetro 163,7.
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