ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 4. etapa: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Ikusi zuzenean Galdakaon hasi eta Galdakaon bertan amaituko den 2026ko Itzuliaren laugarren etaparen emanaldia. 15:05etik hasi eta 18:15era arte iraungo duen saioan, lasterketako laugarren jardunaldiak emango dituen nondik norako guztien berri izango duzu.
Galdakao-Galdakao etapako azken 60 kilometroak, Igor Antonekin
167,2 km egingo dituzte bihar, apirilak 9, Itzuliaren laugarren etapan parte hartuko duten txiurrindulariek. Galdakao-Galdakao ibilbidean, azken 60 kilometroak izango dira gogorrenak, Igor Antonek erakutsi dizkigu.
Paul Seixas, euskal zaleen babesarekin “txundituta”
Itzuliko liderrak euskal zaleen babesa eskertu du. Bestalde, hirugarren etapa "egun lasaia" izan dela azpimarratu du.
Igor Arrieta: “Banekien Laurance faboritoa zela, bukaeran justu samar ailegatu naiz”
UAEko txirrindulari nafarrak oso gutxigatik ez du irabazi du 2026ko Itzuliko hirugarren etapa, Basaurin, baina INEOSeko Axel Laurance azkarrago ibili da bien arteko esprintean; esprint hori erabakigarria izan da, eguneko garailea zehazteko.
Axel Lauranceren eta Igor Arrietaren arteko esprinta, Basaurin
INEOS taldeko txirrindulari bretoiak UAEko ziklista nafarra menderatu du, lasterketako hirugarren egunean, eta esprinta erabakigarria izan da. Laurancek eta Arrietak izan dute jokoan etapako garaipena, baina atzetik zetozkien gizonak ere hurbil izan dituzte, eta amaieran emozio handia izan da.
Axel Laurance bretainiarrak Igor Arrieta nafarra gainditu du azken metroetan eta etapa irabazi du, Basaurin
Isaac del Toro mexikarrak lasterketa utzi behar izan du, helmugatik 81 kilometrora erorikoa izan baitu, eta Mikel Landa arabarra ez irteen izan, atzoko erorikoaren ondorioz. Paul Seixasek (Decathlon) lider jarraitzen du.
Joxean Fernandez “Matxin” Basaurin omendu dute, 2026ko Itzuliaren hirugarren etapa hasi aurretik
UAE taldearen kirol zuzendaria Bizkaiko herri horretakoa da, eta etapa diseinatzen parte hartu du; lasterketa hasi baino lehen, omenaldia egin diote.
Isaac del Torok Itzulia utzi du, hirugarren etapan erorikoa izan eta gero
UAEko txirrindulari mexikarra helmugarako 81 kilometro gelditzen zirela jausi da. Hasiera batean, saiatu da lasterketan jarraitzen, baina, handik gutxira, taldearen autora igo da, eta proba utzi du.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 3. etapa: Basauri-Basauri (152,8 km)
Ikusi zuzenean Basaurin hasi eta Basaurin bertan amaituko den 2026ko Itzuliaren hirugarren etaparen emanaldia. 15:00etatik hasi eta 18:15era arte iraungo duen saioan, lasterketako hirugarren jardunaldiak emango dituen nondik norako guztien berri izango duzu.
Mikel Landak Itzulia utzi du
Murgiako txirrindulariak lasterketa utzi du, astearte honetako bigarren etapan, Aralarko San Migeleko jaitsieran, izandako erorikoaren ondorioz.