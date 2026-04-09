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EN DIRECTO: 4ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)

Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
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Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 4. etapa: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo la retransmisión de la cuarta etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Galdakao. Desde las 15:05 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la cuarta jornada de la prueba.

Ciclismo Cuarta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country UCI World Tour

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