4. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alex Aranbururen garaipen bikaina Galdakaon, Itzulian, azken kilometroan igoera ederra eginda

Alex Aranburu (Cofidis)
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidiseko txirrindulari gipuzkoarra onena izan da 2026ko Itzuliko laugarren etapan, eta hirugarrenez gailendu da etapa batean Itzulian. Azken metroetan, Aranburuk Uno-X Mobilityko Tobias Halland Johannessen menderatu du, eta balio handiko garaipena eskuratu du.

Itzulia: gizonezkoen 4. etapa UCI World Tour Txirrindularitza Itzulia Basque Country

Publizitatea
X
Publizitatea
X