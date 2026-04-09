4ª etapa
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Así ha ganado Alex Aranburu en Galdakao en la Itzulia, con una excelente actuación en la subida final

Alex Aranburu (Cofidis)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alex Aranbururen garaipen bikaina Galdakaon, Itzulian, azken kilometroan igoera bikaina eginda
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha sido el más fuerte en la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, y ha ganado por tercera vez en su carrera en la ronda vasca. Aranburu ha superado, en los últimos metros, a Tobias Halland Johannessen, del Uno-X Mobility, y se ha hecho con una victoria de enorme valor.

Cuarta etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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