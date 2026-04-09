Alex Aranburu: “Oso pozik, beti izaten da berezia etxean irabaztea”
Cofidiseko euskal txirrindulariak, Galdakaon, 2026ko Itzuliko laugarren etapa bereganatu du, azken kilometroan igoera oso ona eginda. Horrenbestez, hirugarrenez gailendu da Aranburu Itzulian.
Zure interesekoa izan daiteke
Ion Izagirre: “Podiuma buruan dudan? Bai, zergatik ez?”
Cofidiseko txirrindulari gipuzkoarra bikain aritu da Alex Aranburu taldekideak irabazitako etapan, Itzulian; Izagirre laugarren postuan helmugaratu da, eta oso garrantzitsua izan da Aranburuk garaipena lortzeko, eta, sailkapen nagusian ere, laugarren dabil.
Alex Aranbururen garaipen bikaina Galdakaon, Itzulian, azken kilometroan igoera ederra eginda
Cofidiseko txirrindulari gipuzkoarra onena izan da 2026ko Itzuliko laugarren etapan, eta hirugarrenez gailendu da etapa batean Itzulian. Azken metroetan, Aranburuk Uno-X Mobilityko Tobias Halland Johannessen menderatu du, eta balio handiko garaipena eskuratu du.
Alex Aranburu gipuzkoarrak etapa amaiera ezin hobea egin eta garaipena lortu du Galdakaon
Atzetik, Lipowitzek eta Roglicek Paul Seixasi eraso egin diote gaur, baina Itzuliko liderrak sendo erantzun die eraso saiakera guztiei. Are gehiago, Frantziako izar gazteak lidergoa sendotu du, segundo gutxi batzuk irabazita.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 4. etapa: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Ikusi zuzenean Galdakaon hasi eta Galdakaon bertan amaituko den 2026ko Itzuliaren laugarren etaparen emanaldia. 15:05etik hasi eta 18:15era arte iraungo duen saioan, lasterketako laugarren jardunaldiak emango dituen nondik norako guztien berri izango duzu.
Galdakao-Galdakao etapako azken 60 kilometroak, Igor Antonekin
167,2 km egingo dituzte bihar, apirilak 9, Itzuliaren laugarren etapan parte hartuko duten txiurrindulariek. Galdakao-Galdakao ibilbidean, azken 60 kilometroak izango dira gogorrenak, Igor Antonek erakutsi dizkigu.
Paul Seixas, euskal zaleen babesarekin “txundituta”
Itzuliko liderrak euskal zaleen babesa eskertu du. Bestalde, hirugarren etapa "egun lasaia" izan dela azpimarratu du.
Igor Arrieta: “Banekien Laurance faboritoa zela, bukaeran justu samar ailegatu naiz”
UAEko txirrindulari nafarrak oso gutxigatik ez du irabazi du 2026ko Itzuliko hirugarren etapa, Basaurin, baina INEOSeko Axel Laurance azkarrago ibili da bien arteko esprintean; esprint hori erabakigarria izan da, eguneko garailea zehazteko.
Axel Lauranceren eta Igor Arrietaren arteko esprinta, Basaurin
INEOS taldeko txirrindulari bretoiak UAEko ziklista nafarra menderatu du, lasterketako hirugarren egunean, eta esprinta erabakigarria izan da. Laurancek eta Arrietak izan dute jokoan etapako garaipena, baina atzetik zetozkien gizonak ere hurbil izan dituzte, eta amaieran emozio handia izan da.
Axel Laurance bretainiarrak Igor Arrieta nafarra gainditu du azken metroetan eta etapa irabazi du, Basaurin
Isaac del Toro mexikarrak lasterketa utzi behar izan du, helmugatik 81 kilometrora erorikoa izan baitu, eta Mikel Landa arabarra ez irteen izan, atzoko erorikoaren ondorioz. Paul Seixasek (Decathlon) lider jarraitzen du.