Alex Aranburu: “Muy contento, siempre es especial ganar en casa”
El ciclista vasco del Cofidis se ha adjudicado, en Galdakao, la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, con una espectacular ascensión en el último kilómetro. Es la tercera victoria de su carrera en la Itzulia.
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Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha firmado una excelente etapa, en el día en que su compañero Alex Aranburu ha ganado, en Galdakao, en la Itzulia. Izagirre ha obtenido el cuarto puesto en la jornada, y ocupa esa misma posición en la clasificación general.
Así ha ganado Alex Aranburu en Galdakao en la Itzulia, con una excelente actuación en la subida final
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha sido el más fuerte en la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, y ha ganado por tercera vez en su carrera en la ronda vasca. Aranburu ha superado, en los últimos metros, a Tobias Halland Johannessen, del Uno-X Mobility, y se ha hecho con una victoria de enorme valor.
El guipuzcoano Alex Aranburu firma un final de etapa antólogico y se lleva la victoria en Galdakao
Por detrás, Lipowitz y Roglic han atacado a Paul Seixas, y el líder de la carrera ha respondido con suficiencia, mostrándose muy sólido. Es más, la joven estrella gala ha reforzado su liderato con un puñado de segundos.
EN DIRECTO: 4ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Sigue en directo la retransmisión de la cuarta etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Galdakao. Desde las 15:05 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la cuarta jornada de la prueba.
Los últimos 60 kilómetros de la etapa Galdakao-Galdakao, con Igor Anton
Los ciclistas que participen mañana, 9 de abril, en la cuarta etapa de la Itzulia recorrerán 167,2 km. En el recorrido Galdakao-Galdakao, los últimos 60 kilómetros serán los más duros, nos los ha enseñado Igor Antón.
Paul Seixas, “impresionado" con la pasión de la afición vasca
Además, el líder de la Itzulia ha agradecido el apoyo que le dedican. Por otro lado, ha remarcado que la tercera etapa “ha sido un día tranquilo”.
Igor Arrieta: “Ya sabía que Laurance era favorito, he llegado al final bastante justo”
El ciclista navarro del UAE ha estado a punto de ganar la tercera etapa de la Itzulia de 2026, en Basauri, pero Axel Laurance, del INEOS, ha sido más rápido en el esprint entre ambos, que ha decidido la jornada.
Esprint entre Axel Laurance e Igor Arrieta, en Basauri
El ciclista bretón del INEOS ha superado al corredor navarro del UAE, en el esprint que ha decidido la tercera jornada de carrera. Laurance y Arrieta se han jugado el triunfo en la etapa, si bien en sus perseguidores no han estado lejos de alcanzarles, en un tramo final pleno de emoción.
El bretón Axel Laurance supera al navarro Igor Arrieta en los metros finales y se lleva la etapa en Basauri
El mexicano Isaac del Toro se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta, y el alavés Mikel Landa no ha tomado la salida por la caída de ayer. Paul Seixas (Decathlon) sigue líder tras una jornada sin sobresaltos.