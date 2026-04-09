4ª etapa
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Alex Aranburu: “Muy contento, siempre es especial ganar en casa”

Alex Aranburu (Cofidis)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alex Aranburu: “Oso pozik, beti izaten da berezia etxean irabaztea”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vasco del Cofidis se ha adjudicado, en Galdakao, la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, con una espectacular ascensión en el último kilómetro. Es la tercera victoria de su carrera en la Itzulia. 

Cuarta etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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