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Mikel Landa se retira de la Itzulia

El ciclista de Murgia deja la carrera, tras la caída sufrida en la segunda etapa de este martes, en la bajada de San Miguel de Aralar.
GRAFCAT580. BAGÀ (BARCELONA), 27/03/2026.- El alavés Mikel Landa, del Soudal Quick Step, a su llegada a la meta de la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease a Bike, se ha convertido en el nuevo líder tras ganar en solitario la etapa, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell (Lleida) y final en el puerto de categoría especial de Coll de Pal. EFE/Siu Wu

Foto de archivo de Mikel Landa. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Mikel Landak Itzulia utzi du
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El alavés Mikel Landa (Soudal Quick Step) no tomará la salida de la tercera etapa de la Itzulia que hoy se disputa con salida y llegada en Basauri debido a la caída que sufrió el pasado martes en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta de Cuevas de Cuevas de Mendukilo.

Aunque Landa no sufre fracturas, según desvelaron las pruebas radiológicas a las que fue sometido ayer el corredor de Murguía, el equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada de la prueba.

"Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado", empieza una nota emitida por el Soudal.

En el mensaje la formación detalla que "los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo".

Landa, a pesar del accidente, pudo llegar a meta, en el puesto 67 a más de 13 minutos del ganador y líder, el francés Paul Seixas.

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Mikel Landa Meana Tercera etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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