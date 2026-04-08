2. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Itzuliko mediku-auto batek eragin zuen Mikel Landaren erorikoa

Hasieran, probako epaileek gidaria zigortu zuten; ondoren, berriz, kanporatu. Txirrindulari arabarrak etapa amaitu ahal izan zuen.

Mikel Landa, helmugara heldu denean
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Landa Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari arabarrak erorikoa izan zuen Itzuliko bigarren etapan. Murgiarra Aralarko San Migel mendatean behera zihoan, eta helmugarako 9,5 km geratzen zirela izan zuen istripua. Paul Seixas jardunaldiko irabazlearen atzetik zegoen, taldea harrapatu nahian.

Hainbat hedabidek argitaratu dutenez eta KirolakEITBk baieztatu duenez, lasterketako mediku-auto batek zerikusia izan zuen ezbeharrean. Hasiera batean, 500 franko suitzarreko zigorra jarri zioten epaileek, baina, azkenean, kanporatu egin zuten Itzulitik.

Soudal taldearen zuzendariak honako hau adierazi zion Belgikako Niewsblad egunkariari: "Medikuaren autoak Mikel Landa lurrera bota zuen, jaitsiera estu eta azkar batean, aurreko taldetik 10 segundora zegoenean". Horrez gain, inork barkamenik ez ziela eskatu ere azpimarratu zuen Forék.

Ezbeharraren ondoren, Landa hainbat minutuz etzanda egon zen, errepidean, minez, baina etapa amaitu ahal izan zuen, eta irabazlea 13 minutura zuela, helmugaratu zen.

Mikel Landak eroriko gogorra izan du Aralarko San Migeleko jaitsieran, baina helmugara iritsi da
Paul Seixasek irabazi du Itzuliko bigarren etapa, Iruñea eta Mendukillo artean, Aralarko San Miguelen erasoa jota
Mikel Landa Meana Itzulia: gizonezkoen 2. etapa Itzulia Basque Country

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X