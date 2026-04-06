ADITUAREN ANALISIA

Koefiziente aerodinamikoa: txirrindularien benetako amesgaiztoa, erlojupekoetan

2026ko Euskal Herriko Itzuliko lehenengo etapa erlojupekoa da; 13,9 kilometro ditu, eta Bilbon hasi eta amaituko da. Koefiziente aerodinamikoa zer den azaldu digu Xabier Usabiagak; horren bidez, ziklisten asmoa da, euren tamaina eta bizikletaren gainean duten postura kontua izanik, aireari ahalik eta oztoporik txikiena ezartzea. 

2026ko Euskal Herriko Itzuliko 6. etaparen profila eta ibilbidea: Goizper-Antzuola—Bergara (135,4 km)

“Azken etapa ez da tramite hutsa izango”, ohartarazi dute Itzuliaren antolatzaileek, lehiako seigarren eta azken egunak zer ekarri ahal duen aztertuta. Asentzio, Elosua eta Azkarate bina aldiz igoko dituzte, eta, guztira, hiru igoera 2. mailakoak izango dira: “Sailkapen nagusia estu-estu egotekotan”, adierazi du Itzuliak, “etengabeko markaketak izango dira; urrundik azkeneko erasoa jotzeko aukera balia lezake baten batek, halaber”.

