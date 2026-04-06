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El coeficiente aerodinámico, la gran pesadilla de los ciclistas en cada contrarreloj

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Koefiziente aerodinamikoa: txirrindularien benetako amesgaiztoa, erlojupekoetan
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KIROLAK EITB

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La primera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 es una contrarreloj de 13,9 kilómetros, con salida y llegada en Bilbao; Xabier Usabiaga nos explica qué es el coeficiente aerodinámico, con el que los corredores tratan de ofrecer la menos resistencia posible al aire, ajustando su postura sobre la bicicleta.

Primera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
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