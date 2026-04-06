2026ko Euskal Herriko Itzulia: txirrindularien behin betiko zerrenda
65. Euskal Herriko Itzulia 2026ko apirilaren 6tik 11ra bitartean jokatuko dute, eta Bilbon hasiko da, erlojupeko batekin. Guztira, 22 talde eta 154 txirrindulari arituko dira bertan:
Soudal Quick-Step
1 - LANDA, Mikel
2 - BASTIAENS, Ayco
3 - CRAS, Steff
4 - VANSEVENANT, Mauri
5 - SVRCEK, Martin
6 - VAN WILDER, Ilan
7 - HAYTER, Ethan
Astana
11 - CHAMPOUSSIN, Clément
12 - FORTUNATO, Lorenzo
13 - HIGUITA, Sergio
14 - TEJADA, Harold
15 - CONCI, Nicola
16 - SCARONI, Christian
17 - VELASCO, Simone
Groupama
21 - MARTIN, Guillaume
22 - BRAZ, Clément
23 - DECOMBLE, Maxime
24 - GENIETS, Kevin
25 - PACHER, Quentin
26 - PALENI, Enzo
27 - ROCHAS, Rémy
UAE
31 - DEL TORO, Isaac
32 - MCNULTY, Brandon
33 - ARRIETA, Igor
34 - GROSSSCHARTNER, Felix
35 - NOVAK, Domen
36 - PERICAS, Adria
37 - SOLER, Marc
Lidl-Trek
41 - AYUSO, Juan
42 - MOLLEMA, Bauke
43 - BAGIOLI, Andrea
44 - BERNARD, Julien
45 - VERONA, Carlos
46 - SKJELMOSE, Mattias
47 - SIMMONS, Quinn
Red Bull-BORA
51 - ROGLIČ, Primož
52 - ETXEBERRIA, Haimar
53 - LIPOWITZ, Florian
54 - FISHER-BLACK, Finn Lachlan Fox
55 - MOSCON, Gianni
56 - TUCKWELL, Luke
57 - HERZOG, Emil
Decathlon
61 - SEIXAS, Paul
62 - RICCITELLO, Matthew
63 - BISIAUX, Léo
64 - LABROSSE, Jordan
65 - PRODHOME, Nicolas
66 - STAUNE-MITTET, Johannes
67 - PARET, Aurélien
Burgos-Burpellet
71 - OKAMIKA, Ander
72 - QUARTUCCI, Lorenzo
73 - FAURA, Jose Luis
74 - FERNANDEZ, Sinuhe
75 - GARCIA, Carlos
76 - DIAZ, José Manuel
77 - FAJARDO, Adrian
Kern Pharma
81 - ELOSEGUI, Iñigo
82 - COBO, Ivan
83 - GIMENO, Nil
84 - IRIBAR, Unai
85 - RAMOS, Unai
86 - GUTIERREZ, Jorge
87 - RUIZ, Ibon
Movistar
91 - UIJTDEBROEKS, Cian
92 - ARCAS, Jorge
93 - LOPEZ, Juan Pedro
94 - GARCÍA, Raúl
95 - TESFATSION, Natnael
96 - ADRIA, Roger
97 - ROMO, Javier
Picnic PostNL
101 - VAN DEN BROEK, Frank
102 - DINHAM, Matthew
103 - FAURE, Alexy
104 - KNOX, James
105 - KOERDT, Bjoern
106 - MARTINEZ, Guillermo
107 - GAFFURI, Mattia
Bahrain-Victorious
111 - BILBAO, Pello
112 - ERMAKOV, Roman
113 - KEPPLINGER, Rainer
114 - BRUTTOMESSO, Alberto
115 - STOCKWELL, Thomas Oliver
116 - TIBERI, Antonio
117 - VALTER, Attila
Alpecin Premer Tech
121 - HOULE, Hugo
122 - DEBRUYNE, Ramses
123 - BELMANS, Lennert
124 - VERSTRYNGE, Emiel
125 - DOCKX, Aaron
126 - GLIVAR, Gal
127 - VERGALLITO, Luca
Tudor
131 - ALAPHILIPPE, Julian
132 - WEISS, Fabian
133 - BRENNER, Marco
134 - ERIKSSON, Jacob
135 - VOISARD, Yannis
136 - WILKSCH, Hannes
137 - WIRTGEN, Luc
Cofidis
141 - IZAGUIRRE, Ion
142 - ARANBURU, Alex
143 - BUCHMANN, Emanuel
144 - MEEHAN, Jamie
145 - JOALLAND, Yael
146 - MAAS, Jan
147 - OURSELIN, Paul
Caja Rural-Seguros RGA
151 - BARCELO, Fernando
152 - CASTELLON, Jan
153 - FERNANDEZ, Samuel
154 - MOLENAAR, Alex
155 - ARRIOLA-BENGOA, Julen
156 - BOU, Joan
157 - LÓPEZ, Joseba
Euskaltel-Euskadi
161 - UGARTE, Gari
162 - BIZKARRA, Mikel
163 - JUARISTI, Txomin
164 - LASTRA, Jonathan
165 - ALUSTIZA, Nicolas
166 - MARTÍN, Gotzon
167 - MINTEGI, Iker
EF Education
171 - HEALY, Ben
172 - BELOKI, Markel
173 - SHAW, James
174 - NERURKAR, Lukas
175 - VAN DER LEE, Jardi
176 - BAUDIN, Alex
177 - LEONARD, Michael Shea
INEOS Grenadiers
181 - AUGUST, Andrew
182 - HAMILTON, Wade Lucas
183 - VAUQUELIN, Kevin
184 - LANGELLOTTI, Victor
185 - LAURANCE, Axel
186 - HANSEN, Peter
187 - RIVERA, Brandon
Visma Lease a Bike
191 - ARMIRAIL, Bruno
192 - GRAAT, Tijmen
193 - HUISING, Menno
194 - TULETT, Ben
195 - KRUIJSWIJK, Steven
196 - REX, Tim
197 - FIORELLI, Filippo
Uno-X Mobility
201 - NIELSEN, Cort
202 - JOHANNESSEN, Tobias
203 - JOHANNESSEN, Anders
204 - KRON, Andreas
205 - KULSET, Johannes
206 - TJØTTA, Martin
207 - TRAEEN, Torstein
Lotto-Intermarché
211 - KOCKELMANN, Mathieu
212 - FOX, Luke Matthew
213 - ØRN-KRISTOFF, Felix
214 - ORINS, Robin
215 - THOMPSON, Reuben
216 - VEISTROFFER, Baptiste
217 - ZIMMERMANN, Georg
