APIRILAREN 6TIK 11RA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Euskal Herriko Itzulia: txirrindularien behin betiko zerrenda

Joao Almeida iazko irabazlea ez da Itzuliaren 65. ekitaldian izango. Aurten, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao edo Ion Izagirre dira, besteak beste, txapela bereganatzeko faborito nagusiak.
Parte hartzaileak Itzulia
Irudia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea


65. Euskal Herriko Itzulia 2026ko apirilaren 6tik 11ra bitartean jokatuko dute, eta Bilbon hasiko da, erlojupeko batekin. Guztira, 22 talde eta 154 txirrindulari arituko dira bertan:

Soudal Quick-Step

1 - LANDA, Mikel

2 - BASTIAENS, Ayco

3 - CRAS, Steff

4 - VANSEVENANT, Mauri

5 - SVRCEK, Martin

6 - VAN WILDER, Ilan

7 - HAYTER, Ethan

Astana

11 - CHAMPOUSSIN, Clément

12 - FORTUNATO, Lorenzo

13 - HIGUITA, Sergio

14 - TEJADA, Harold

15 - CONCI, Nicola

16 - SCARONI, Christian

17 - VELASCO, Simone

Groupama

21 - MARTIN, Guillaume

22 - BRAZ, Clément

23 - DECOMBLE, Maxime

24 - GENIETS, Kevin

25 - PACHER, Quentin

26 - PALENI, Enzo

27 - ROCHAS, Rémy

UAE

31 - DEL TORO, Isaac

32 - MCNULTY, Brandon

33 - ARRIETA, Igor

34 - GROSSSCHARTNER, Felix

35 - NOVAK, Domen

36 - PERICAS, Adria

37 - SOLER, Marc

Lidl-Trek

41 - AYUSO, Juan

42 - MOLLEMA, Bauke

43 - BAGIOLI, Andrea

44 - BERNARD, Julien

45 - VERONA, Carlos

46 - SKJELMOSE, Mattias

47 - SIMMONS, Quinn

Red Bull-BORA

51 - ROGLIČ, Primož

52 - ETXEBERRIA, Haimar

53 - LIPOWITZ, Florian

54 - FISHER-BLACK, Finn Lachlan Fox

55 - MOSCON, Gianni

56 - TUCKWELL, Luke

57 - HERZOG, Emil

Decathlon

61 - SEIXAS, Paul

62 - RICCITELLO, Matthew

63 - BISIAUX, Léo

64 - LABROSSE, Jordan

65 - PRODHOME, Nicolas

66 - STAUNE-MITTET, Johannes

67 - PARET, Aurélien

Burgos-Burpellet

71 - OKAMIKA, Ander

72 - QUARTUCCI, Lorenzo

73 - FAURA, Jose Luis

74 - FERNANDEZ, Sinuhe

75 - GARCIA, Carlos

76 - DIAZ, José Manuel

77 - FAJARDO, Adrian

Kern Pharma

81 - ELOSEGUI, Iñigo

82 - COBO, Ivan

83 - GIMENO, Nil

84 - IRIBAR, Unai

85 - RAMOS, Unai

86 - GUTIERREZ, Jorge

87 - RUIZ, Ibon

Movistar

91 - UIJTDEBROEKS, Cian

92 - ARCAS, Jorge

93 - LOPEZ, Juan Pedro

94 - GARCÍA, Raúl

95 - TESFATSION, Natnael

96 - ADRIA, Roger

97 - ROMO, Javier

Picnic PostNL

101 - VAN DEN BROEK, Frank

102 - DINHAM, Matthew

103 - FAURE, Alexy

104 - KNOX, James

105 - KOERDT, Bjoern

106 - MARTINEZ, Guillermo

107 - GAFFURI, Mattia

Bahrain-Victorious

111 - BILBAO, Pello

112 - ERMAKOV, Roman

113 - KEPPLINGER, Rainer

114 - BRUTTOMESSO, Alberto

115 - STOCKWELL, Thomas Oliver

116 - TIBERI, Antonio

117 - VALTER, Attila

Alpecin Premer Tech

121 - HOULE, Hugo

122 - DEBRUYNE, Ramses

123 - BELMANS, Lennert

124 - VERSTRYNGE, Emiel

125 - DOCKX, Aaron

126 - GLIVAR, Gal

127 - VERGALLITO, Luca

Tudor

131 - ALAPHILIPPE, Julian

132 - WEISS, Fabian

133 - BRENNER, Marco

134 - ERIKSSON, Jacob

135 - VOISARD, Yannis

136 - WILKSCH, Hannes

137 - WIRTGEN, Luc

Cofidis

141 - IZAGUIRRE, Ion

142 - ARANBURU, Alex

143 - BUCHMANN, Emanuel

144 - MEEHAN, Jamie

145 - JOALLAND, Yael

146 - MAAS, Jan

147 - OURSELIN, Paul

Caja Rural-Seguros RGA

151 - BARCELO, Fernando

152 - CASTELLON, Jan

153 - FERNANDEZ, Samuel

154 - MOLENAAR, Alex

155 - ARRIOLA-BENGOA, Julen

156 - BOU, Joan

157 - LÓPEZ, Joseba

Euskaltel-Euskadi

161 - UGARTE, Gari

162 - BIZKARRA, Mikel

163 - JUARISTI, Txomin

164 - LASTRA, Jonathan

165 - ALUSTIZA, Nicolas

166 - MARTÍN, Gotzon

167 - MINTEGI, Iker

EF Education

171 - HEALY, Ben

172 - BELOKI, Markel

173 - SHAW, James

174 - NERURKAR, Lukas

175 - VAN DER LEE, Jardi

176 - BAUDIN, Alex

177 - LEONARD, Michael Shea

INEOS Grenadiers

181 - AUGUST, Andrew

182 - HAMILTON, Wade Lucas

183 - VAUQUELIN, Kevin

184 - LANGELLOTTI, Victor

185 - LAURANCE, Axel

186 - HANSEN, Peter

187 - RIVERA, Brandon

Visma Lease a Bike

191 - ARMIRAIL, Bruno

192 - GRAAT, Tijmen

193 - HUISING, Menno

194 - TULETT, Ben

195 - KRUIJSWIJK, Steven

196 - REX, Tim

197 - FIORELLI, Filippo

Uno-X Mobility

201 - NIELSEN, Cort

202 - JOHANNESSEN, Tobias

203 - JOHANNESSEN, Anders

204 - KRON, Andreas

205 - KULSET, Johannes

206 - TJØTTA, Martin

207 - TRAEEN, Torstein

Lotto-Intermarché

211 - KOCKELMANN, Mathieu

212 - FOX, Luke Matthew

213 - ØRN-KRISTOFF, Felix

214 - ORINS, Robin

215 - THOMPSON, Reuben

216 - VEISTROFFER, Baptiste

217 - ZIMMERMANN, Georg

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Primož Roglic Txirrindularitza Itzulia Basque Country Euskadi Fundazioa Pello Bilbao

