DEL 6 AL 11 DE ABRIL

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Lista definitiva de corredores y dorsales de la Itzulia Basque Country de 2026

Joao Almeida, ganador en 2025, no va a disputar la 65ª edición de la Itzulia; ciclistas como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao o Ion Izagirre son los principales candidatos a suceder al corredor del UAE.

Parte hartzaileak Itzulia
Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La 65ª edición de la Itzulia Basque Country se disputa del 6 al 11 de abril de 2026, y 22 equipos de siete ciclistas, un total de 154 corredores, van a estar en la contrarreloj de Bilbao, que va a dar comienzo a la carrera.

Soudal Quick-Step

1 - LANDA, Mikel

2 - BASTIAENS, Ayco

3 - CRAS, Steff

4 - VANSEVENANT, Mauri

5 - SVRCEK, Martin

6 - VAN WILDER, Ilan

7 - HAYTER, Ethan

Astana

11 - CHAMPOUSSIN, Clément

12 - FORTUNATO, Lorenzo

13 - HIGUITA, Sergio

14 - TEJADA, Harold

15 - CONCI, Nicola

16 - SCARONI, Christian

17 - VELASCO, Simone

Groupama

21 - MARTIN, Guillaume

22 - BRAZ, Clément

23 - DECOMBLE, Maxime

24 - GENIETS, Kevin

25 - PACHER, Quentin

26 - PALENI, Enzo

27 - ROCHAS, Rémy

UAE

31 - DEL TORO, Isaac

32 - MCNULTY, Brandon

33 - ARRIETA, Igor

34 - GROSSSCHARTNER, Felix

35 - NOVAK, Domen

36 - PERICAS, Adria

37 - SOLER, Marc

Lidl-Trek

41 - AYUSO, Juan

42 - MOLLEMA, Bauke

43 - BAGIOLI, Andrea

44 - BERNARD, Julien

45 - VERONA, Carlos

46 - SKJELMOSE, Mattias

47 - SIMMONS, Quinn

Red Bull-BORA

51 - ROGLIČ, Primož

52 - ETXEBERRIA, Haimar

53 - LIPOWITZ, Florian

54 - FISHER-BLACK, Finn Lachlan Fox

55 - MOSCON, Gianni

56 - TUCKWELL, Luke

57 - HERZOG, Emil

Decathlon

61 - SEIXAS, Paul

62 - RICCITELLO, Matthew

63 - BISIAUX, Léo

64 - LABROSSE, Jordan

65 - PRODHOME, Nicolas

66 - STAUNE-MITTET, Johannes

67 - PARET, Aurélien

Burgos-Burpellet

71 - OKAMIKA, Ander

72 - QUARTUCCI, Lorenzo

73 - FAURA, Jose Luis

74 - FERNANDEZ, Sinuhe

75 - GARCIA, Carlos

76 - DIAZ, José Manuel

77 - FAJARDO, Adrian

Kern Pharma

81 - ELOSEGUI, Iñigo

82 - COBO, Ivan

83 - GIMENO, Nil

84 - IRIBAR, Unai

85 - RAMOS, Unai

86 - GUTIERREZ, Jorge

87 - RUIZ, Ibon

Movistar

91 - UIJTDEBROEKS, Cian

92 - ARCAS, Jorge

93 - LOPEZ, Juan Pedro

94 - GARCÍA, Raúl

95 - TESFATSION, Natnael

96 - ADRIA, Roger

97 - ROMO, Javier

Picnic PostNL

101 - VAN DEN BROEK, Frank

102 - DINHAM, Matthew

103 - FAURE, Alexy

104 - KNOX, James

105 - KOERDT, Bjoern

106 - MARTINEZ, Guillermo

107 - GAFFURI, Mattia

Bahrain-Victorious

111 - BILBAO, Pello

112 - ERMAKOV, Roman

113 - KEPPLINGER, Rainer

114 - BRUTTOMESSO, Alberto

115 - STOCKWELL, Thomas Oliver

116 - TIBERI, Antonio

117 - VALTER, Attila

Alpecin Premer Tech

121 - HOULE, Hugo

122 - DEBRUYNE, Ramses

123 - BELMANS, Lennert

124 - VERSTRYNGE, Emiel

125 - DOCKX, Aaron

126 - GLIVAR, Gal

127 - VERGALLITO, Luca

Tudor

131 - ALAPHILIPPE, Julian

132 - WEISS, Fabian

133 - BRENNER, Marco

134 - ERIKSSON, Jacob

135 - VOISARD, Yannis

136 - WILKSCH, Hannes

137 - WIRTGEN, Luc

Cofidis

141 - IZAGUIRRE, Ion

142 - ARANBURU, Alex

143 - BUCHMANN, Emanuel

144 - MEEHAN, Jamie

145 - JOALLAND, Yael

146 - MAAS, Jan

147 - OURSELIN, Paul

Caja Rural-Seguros RGA

151 - BARCELO, Fernando

152 - CASTELLON, Jan

153 - FERNANDEZ, Samuel

154 - MOLENAAR, Alex

155 - ARRIOLA-BENGOA, Julen

156 - BOU, Joan

157 - LÓPEZ, Joseba

Euskaltel-Euskadi

161 - UGARTE, Gari

162 - BIZKARRA, Mikel

163 - JUARISTI, Txomin

164 - LASTRA, Jonathan

165 - ALUSTIZA, Nicolas

166 - MARTÍN, Gotzon

167 - MINTEGI, Iker

EF Education

171 - HEALY, Ben

172 - BELOKI, Markel

173 - SHAW, James

174 - NERURKAR, Lukas

175 - VAN DER LEE, Jardi

176 - BAUDIN, Alex

177 - LEONARD, Michael Shea

INEOS Grenadiers

181 - AUGUST, Andrew

182 - HAMILTON, Wade Lucas

183 - VAUQUELIN, Kevin

184 - LANGELLOTTI, Victor

185 - LAURANCE, Axel

186 - HANSEN, Peter

187 - RIVERA, Brandon

Visma Lease a Bike

191 - ARMIRAIL, Bruno

192 - GRAAT, Tijmen

193 - HUISING, Menno

194 - TULETT, Ben

195 - KRUIJSWIJK, Steven

196 - REX, Tim

197 - FIORELLI, Filippo

Uno-X Mobility

201 - NIELSEN, Cort

202 - JOHANNESSEN, Tobias

203 - JOHANNESSEN, Anders

204 - KRON, Andreas

205 - KULSET, Johannes

206 - TJØTTA, Martin

207 - TRAEEN, Torstein

Lotto-Intermarché

211 - KOCKELMANN, Mathieu

212 - FOX, Luke Matthew

213 - ØRN-KRISTOFF, Felix

214 - ORINS, Robin

215 - THOMPSON, Reuben

216 - VEISTROFFER, Baptiste

217 - ZIMMERMANN, Georg

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Primož Roglic Ciclismo Itzulia Basque Country Fundación Euskadi Pello Bilbao

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