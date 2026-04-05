ADITUAREN ANALISIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zer ekarriko digu 2026ko Itzuliak? Xabier Usabiagak etapa guztietako gakoak helaraziko dizkigu

1 pieza
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko erlojupekoa, Aralarretik Lekunberriraino eramango duen jaitsiera, Basauriko eta Galdakaoko jardunaldiak, Eibarreko etapa oso gogorra (Krabelin igo beharko dute), eta azken eguna, Bergarakoa; Xabier Usabiagak probako jardunaldi bakoitzean oso garrantzitsuak izan ahal diren hainbat kontu zehaztuko dizkigu. 

Txirrindularitza UCI World Tour Itzulia Basque Country

6 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2026ko Euskal Herriko Itzuliko 6. etaparen profila eta ibilbidea: Goizper-Antzuola—Bergara (135,4 km)

“Azken etapa ez da tramite hutsa izango”, ohartarazi dute Itzuliaren antolatzaileek, lehiako seigarren eta azken egunak zer ekarri ahal duen aztertuta. Asentzio, Elosua eta Azkarate bina aldiz igoko dituzte, eta, guztira, hiru igoera 2. mailakoak izango dira: “Sailkapen nagusia estu-estu egotekotan”, adierazi du Itzuliak, “etengabeko markaketak izango dira; urrundik azkeneko erasoa jotzeko aukera balia lezake baten batek, halaber”.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X