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¿Qué nos vamos a encontrar en la Itzulia de 2026? Xabier Usabiaga nos desvela las claves de cada etapa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer ekarriko digu 2026ko Itzuliak? Xabier Usabiagak etapa guztietako gakoak helaraziko dizkigu
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La contrarreloj de Bilbao, el descenso que va desde Aralar hasta Lekunberri en la segunda etapa, las jornadas de Basauri y de Galdakao, la dura etapa de Eibar, con la ascensión a Krabelin, y el último día, en Bergara; Xabier Usabiaga va a detallarnos varios aspectos que pueden ser cruciales en cada jornada de carrera.

Ciclismo UCI World Tour Itzulia Basque Country

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Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
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