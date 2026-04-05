¿Qué nos vamos a encontrar en la Itzulia de 2026? Xabier Usabiaga nos desvela las claves de cada etapa

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.