65. EKITALDIA

Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao eta Izagirre 2026ko Euskal Herriko Itzulian izango dira

Lasterketak 65. ekitaldia izango du jokoan, apirilaren 6tik 11ra bitartean; ostegunean aurkeztu dute, ofizialki. Sei etapa izango dira ibilbidean, eta, guztira, txirrindulariek 29 mendate puntuagarri igo beharko dituzte.

2026ko Itzulia apirilaren 6tik 11ra bitartean jokatuko da. Argazkia: EFE.
J. E. R. | EITB

Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE), Alex Aranburu (Cofidis), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) eta Jon Izagirre (Cofidis) 2026ko Euskal Herriko Itzulian izango dira, lasterketako antolatzaileek ostegunean iragarri dutenez. Probak 65. ekitaldia izango du jokoan, apirilaren 6tik 11ra bitartean; Bergaran aurkeztu dute, ofizialki. Sei etapa izango dira ibilbidean, eta, guztira, txirrindulariek 29 mendate puntuagarri igo beharko dituzte.

22 taldek jokatuko dute Itzulia; irteera Bilbon izango du, banakako erlojupeko batekin. Aipatutako txirrindulariez gain, Paul Seixas gaztea (Decathlon) ere izango da; aurtengo Strade Bianche lasterketan, bigarren postua eskuratu du Seixasek.

Hala, azken urteotako hiru irabazle izango dira proban; izan ere, Roglicek 2018an eta 2021ean eskuratu zuen txapela, Juan Ayusok 2024an, eta Jon Izagirrek jantzi zuen azken maillot horia 2019an.

Itzuliak aurreikusita du hiru etapa Bizkaian jokatzea, beste bi Gipuzkoan barrena eta beste bat Nafarroan. Etapa nagusia azken-aurrekoa izango da; hori Eibarren hasi eta amaituko da.

Txirrindularitza UCI World Tour Euskadi Fundazioa Ion Izagirre Insausti Mikel Landa Meana Pello Bilbao Primož Roglic Itzulia Basque Country

6 etapa Itzulia 2026
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 6. etaparen profila eta ibilbidea: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“Azken etapa ez da tramitea izango”, ohartarazi dute Itzuliko antolatzaileek, lehiako seigarren eta azken egunak zer ekarri ahal duen aztertuta. Asentzio, Elosua eta Azkarate bina aldiz igoko dute, eta, guztira, hiru igoera 2. mailakoak izango dira: “Sailkapen nagusia estu-estu egotekotan”, adierazi du Itzuliak, “etengabeko markaketak izango dira; urrundik azkeneko erasoa jotzeko aukera balia lezake baten batek, halaber”.

5 etapa Itzulia 2026
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 5. etaparen profila eta ibilbidea: Eibar-Eibar (176,2 km)

Eibarrekoa, ziurrenik, aurtengo Euskal Herriko Itzuliko etapa nagusia da. Luzeena da, eta, ibilbidean, zortzi mendate ditu; horietako hiru, hain zuzen Azurki, Krabekin eta Izua, 1. mailakoak dira. “Aurreikuspena da faborito nagusien arteko erasoak izatea; kontuan izateko moduko aldeak markatzeko aukera dago, eta azken emaitza, hein handi batean, zehaztuta gera liteke”, diote lasterketako antolatzaileek.

Publizitatea
Publizitatea
