Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao e Izagirre estarán en la Itzulia Basque Country de 2026
Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE), Alex Aranburu (Cofidis), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) y Jon Izagirre (Cofidis) participarán en la Itzulia Basque Country de 2026, según ha anunciado este jueves la organización de la carrera. La prueba, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada oficialmente, en Bergara; en las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.
22 equipos van a competir en la Itzulia, que dará comienzo en Bilbao, con una contrarreloj individual. Además de los corredores mencionados, también estará en la línea de salida el joven Paul Seixas (Decathlon), que ha sido segundo en la Strade Bianche de este año.
De esta forma, Roglic, ganador de la Itzulia en 2018 y en 2021, tratará de adjudicarse su tercer triunfo final en la carrera; Juan Ayuso fue el mejor en 2024, y Jon Izagirre en 2019. Así, tres de los últimos ganadores de la Itzulia buscarán repetir victoria, en la principal prueba por etapas de Euskal Herria.
La Itzulia ha previsto que tres de sus seis etapas se disputen por carreteras vizcaínas, dos en Gipuzkoa y otra más en Navarra. La etapa reina será la penúltima, que empezará y terminará en Eibar.
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Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)
La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
La Itzulia Basque Country pone en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea
El Kilómetro Red Bull ofrecerá, en el tramo final de cada jornada, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; el otro esprint especial otorga tres, dos y un segundo y la línea de meta, diez, seis y cuatro.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Los ciclistas deberán franquear siete ascensiones puntuables, en esta cuarta jornada de la 65ª Itzulia Basque Country; uno de los puertos, el último, Legina, tiene su cima a menos de diez kilómetros de la meta, y supone una subida dura, con una pendiente media del 8 %.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia 2026: Basauri-Basauri (152,8 km)
El tercer día de competición de la 65ª Itzulia Basque Country prevé la ascensión a tres puertos puntuables, dos de 2ª categoría y uno de 3ª, en una jornada en la que, a juicio de la organización de la carrera, “pueden aparecer ataques lejanos, si la general está ajustada”.
Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martín y Mintegi, ciclistas de Euskaltel Euskadi en la Itzulia
La prueba arrancará el 6 de abril en Bilbao, y constará de 6 etapas. La jornada final, el sábado 11 de abril, se disputará entre Antzuola y Bergara.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia 2026: Bilbao-Bilbao (13,9 km, contrarreloj individual)
Como en 2021, la Itzulia dará comienzo con una contrarreloj individual en Bilbao. La etapa saldrá de Begoña, y concluirá en el parque Etxebarria, con un duro tramo final que incluye una rampa de hasta el 19 %.
16 equipos WorldTour y Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma, en la Itzulia Basque Country de 2026
La carrera ha anunciado los 22 equipos que van a participar en la 65ª edición de la prueba; así, la próxima Itzulia contará con la presencia de todos los equipos de categoría UCI WorldTeam, salvo el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team.