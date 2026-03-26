Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao e Izagirre estarán en la Itzulia Basque Country de 2026

Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE), Alex Aranburu (Cofidis), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) y Jon Izagirre (Cofidis) participarán en la Itzulia Basque Country de 2026, según ha anunciado este jueves la organización de la carrera. La prueba, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada oficialmente, en Bergara; en las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.

22 equipos van a competir en la Itzulia, que dará comienzo en Bilbao, con una contrarreloj individual. Además de los corredores mencionados, también estará en la línea de salida el joven Paul Seixas (Decathlon), que ha sido segundo en la Strade Bianche de este año.

De esta forma, Roglic, ganador de la Itzulia en 2018 y en 2021, tratará de adjudicarse su tercer triunfo final en la carrera; Juan Ayuso fue el mejor en 2024, y Jon Izagirre en 2019. Así, tres de los últimos ganadores de la Itzulia buscarán repetir victoria, en la principal prueba por etapas de Euskal Herria.

La Itzulia ha previsto que tres de sus seis etapas se disputen por carreteras vizcaínas, dos en Gipuzkoa y otra más en Navarra. La etapa reina será la penúltima, que empezará y terminará en Eibar.