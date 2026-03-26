65ª edición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao e Izagirre estarán en la Itzulia Basque Country de 2026

La carrera, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada este jueves. En las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.
Itzulia (artxibo)
La Itzulia de 2026 se disputa del 6 al 11 de abril. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao eta Izagirre 2026ko Euskal Herriko Itzulian izango dira
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE), Alex Aranburu (Cofidis), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) y Jon Izagirre (Cofidis) participarán en la Itzulia Basque Country de 2026, según ha anunciado este jueves la organización de la carrera. La prueba, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada oficialmente, en Bergara; en las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.

22 equipos van a competir en la Itzulia, que dará comienzo en Bilbao, con una contrarreloj individual. Además de los corredores mencionados, también estará en la línea de salida el joven Paul Seixas (Decathlon), que ha sido segundo en la Strade Bianche de este año.

De esta forma, Roglic, ganador de la Itzulia en 2018 y en 2021, tratará de adjudicarse su tercer triunfo final en la carrera; Juan Ayuso fue el mejor en 2024, y Jon Izagirre en 2019. Así, tres de los últimos ganadores de la Itzulia buscarán repetir victoria, en la principal prueba por etapas de Euskal Herria.

La Itzulia ha previsto que tres de sus seis etapas se disputen por carreteras vizcaínas, dos en Gipuzkoa y otra más en Navarra. La etapa reina será la penúltima, que empezará y terminará en Eibar.

Ciclismo UCI World Tour Fundación Euskadi Ion Izagirre Insausti Mikel Landa Meana Pello Bilbao Primož Roglic Itzulia Basque Country

Te puede interesar

6 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
5 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)

La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
2 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X