La Itzulia comenzará en Bilbao
La Itzulia 2026 arrancará en Bilbao el próximo 6 de abril, al igual que en 2021. Los ciclistas tendrán que completar una contrarreloj de 14 kilómetros por la capital de Bizkaia.
La Itzulia de 2026 arrancará en Bilbao con una etapa contrarreloj
La edición de este año se celebrará del 6 al 11 de abril, empezando con una contrarreloj individual de 14 kilómetros en la capital vizcaína.
Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Basauri y OCETA formalizan el acuerdo para que el municipio sea sede de etapa en la próxima edición.
Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Galdakao y OCETA han firmado el acuerdo que incorpora al municipio al recorrido de la próxima edición.
Palmarés y puestos de honor de la Vuelta al País Vasco
Lista de todos los ganadores de la carrera desde 1924 a 2024. Alberto Contador y José Antonio González Linares son los corredores que más veces han logrado imponerse en la clasificación general (4). En cuanto a los representantes vascos, Julián Gorospe aparece con dos victorias finales.
Así ha sido la primera participación de Joao Almeida en la Itzulia
El corredor portugués del UAE, Joao Almeida, ha disputado por primera vez la Itzulia y su estreno no ha podido ser mejor: ha acabado vestido de amarillo, llevándose la clasificación general, y, además, ha sumado dos victorias de etapa.
Almeida: ''La verdad es que lo hemos hecho perfecto''
El portugués Joao Almeida (UAE Emirates) se ha impuesto en la Itzulia Basque Country 2025 al imponerse en la sexta y última etapa con salida y llegada en Eibar.
Almeida: ''Muy contento, no me sentía muy bien hoy, he dado todo lo que tenía y al final he llegado primero''
Joao Almeida ha ganado la 4ª etapa de la Itzulia-Basque Country 2025 y es el nuevo líder de la ronda vasca. Tras su victoria, el portugués ha hablado con EITB Media.
Los mejores momentos de la subida a Izua y el último kilómetro de la 4ª etapa de la Itzulia
La Itzulia-Basque Country 2025 ya ha entrado en su fase decisiva tras la disputa de la 4ª etapa. En este vídeo puedes ver los mejores momentos de la ascensión a Izua, situada a 11 kilómetros de la meta, y el último kilómetro de la etapa.
Aranburu: ''Pasamos una tarde mala, pero al final nos han dado la victoria, así que contentos''
Alex Aranburu ganó la 3ª etapa de la Itzulia-Basque Country 2025. Sin embargo, los jueces lo descalificaron, supuestamente por tomar una rotonda por el lado incorrecto. Después, llegó la rectificación de los jueces y le volvieron a otrogar la victoria.