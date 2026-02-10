Del 6 al 11 de abril
La Itzulia comenzará en Bilbao

Itzulia Bilbon hasiko da 2026an
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itzulia Bilbon hasiko da
author image

EITB

Última actualización

La Itzulia 2026 arrancará en Bilbao el próximo 6 de abril, al igual que en 2021. Los ciclistas tendrán que completar una contrarreloj de 14 kilómetros por la capital de Bizkaia.

UCI World Tour Itzulia Basque Country

