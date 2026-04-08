Un coche médico de la carrera, implicado en la caída de Mikel Landa en la Itzulia

El ciclista alavés del Soudal Quick-Step, Mikel Landa, sufrió una caída en el transcurso de la segunda etapa de la Itzulia. El de Murgia se encontraba descendiendo el puerto de San Miguel de Aralar, a unos 9,5 km de meta, tratando de alcanzar al grupo que iba en persecución del brillante vencedor final de la jornada, Paul Seixas, cuando tuvo el percance.

Según han publicado varios medios y ha podido confirmar KirolakEITB, en el accidente estuvo implicado uno de los coches médicos de la carrera, cuyo conductor recibió en primera instancia una sanción de 500 francos suizos por parte de los jueces, para finalmente ser expulsado de la misma.

En declaraciones al diario Niewsblad belga, el director del Soudal en la prueba vasca, Jurgen Foré, aseguraba ayer por la tarde que “el coche del médico simplemente tiró al suelo a Mikel Landa en un descenso estrecho y rápido”, cuando se encontraba a 10 segundos del grupo de delante. Foré, asimismo, se quejaba por no haber recibido “ni una sola disculpa”.

Tras el percance, Landa permaneció varios minutos tendido en el asfalto con evidentes síntomas de dolor, pero pudo incorporarse y finalizar la etapa, tras alcanzar la meta a 13 minutos del ganador.