2026ko Euskal Herriko Itzuliko 1. etaparen profila eta ibilbidea: Bilbo-Bilbo (13,9 km, banakako erlojupekoa)
2021ean ere gertatu zenez, Itzuliaren 1. etapa Bilbon hasi eta amaituko den erlojupekoa izango da. Lasterketa Begoñatik irtengo da, eta helmuga Etxebarria parkean izango du; azken zatia izango da gogorrena, % 19ko malda gainditu beharko baitute txirrindulariek.
2026ko Euskal Herriko Itzuliak apirilaren 6an izango du jokoan aurreneko etapa, Pazko Astelehenean, alegia, Hego Euskal Herrian jaieguna den jardunaldian. Lasterketari banakako erlojupeko batek emango dio hasiera; horrek 13,9 kilometroko ibilbidea izango du, Bilbon hasiko da, eta Bizkaiko hiriburuan ere amaitu. Horrenbestez, 2021eko hasiera errepikatuko da; orduan, Bilbon jokatutako erlojupekoan, Primoz Roglicek eskuratu zituen garaipena eta maillot horia; 2025ean ere hasi zen Itzulia erlojupeko bat jokatuta, eta duela urtebete, Gasteizen, Maximilian Schachmann izan zen onena.
3. mailako Agirleta izango da 65. Euskal Herriko Itzuliko lehenengo mendate puntuagarria, eta zehaztuko du zein txirrindularik jantziko duen mendiko sailkapeneko aurreneko maillota; Santo Domingoko pankarta 2,6. kilometroan izango da. Erlojupekoan, gogorrena hasieran eta amaieran egin beharko dute ziklistek; Begoñan hasi eta berehala, % 11ko malda duten bi tarte izango dira, eta etapako azken kilometroetan, Etxebarria parkean, parte-hartzaileek % 19ko malda duen aldapa bat igo beharko dute.
Aurretik, txirrindulariak Artxandako Behatokian eta Enekurin ere izango dira, hurrenez hurren 3,9. eta 8,2. kilometroetan. Aurreikuspena da ibilbidean milaka zale izatea, kontuan izanik askorentzat Aste Santuko oporretako azken eguna izango dela eta, noski, aukera dagoela etapakako gure lasterketarik ospetsueneko hasiera izango dela jokoan.
Ibilbidea gainerako aurkari guztiak baino arinago osatuko duen ziklistak bereganatuko du garaipena, eta, horrez gain, 2026ko Itzuliaren lehenengo maillot horia; antolatzaileen ustez, erlojuopeko hau ez da erabakigarria izango, baina “aurreneko egunetako estrategia baldintzatu egingo du”.
FITXA TEKNIKOA
Etapa: 1. etapa (apirilak 6).
Ibilbidea: Bilbo-Bilbo.
Distantzia: 13,9 kilometro, banakako erlojupekoan.
Hasiera-ordua:
Amaiera-ordua:
Goranzko desnibel metatua: 240 metro.
Mendiko saria: Agirleta 3. maila), 2,6. kilometroan.
ETAPAKO PROFILA
ETAPAKO MAPA
