Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia 2026: Bilbao-Bilbao (13,9 km, contrarreloj individual)

La Itzulia Basque Country de 2026 pone en juego su primera etapa el lunes 6 de abril, día festivo en Hego Euskal Herria, ya que es Lunes de Pascua. La carrera va a arrancar con una contrarreloj individual de 13,9 kilómetros, cuyo recorrido empieza y termina en Bilbao. Se repite, de esta manera, el inicio de la edición de 2021, cuando Primoz Roglic se hizo con el triunfo y el maillot amarillo en la contrarreloj disputada en la capital vizcaína; en la CRI con que se inició la pasada Itzulia, la de 2025 el triunfo fue para Maximilian Schachmann, en Vitoria-Gasteiz.

Santo Domingo, de 3ª categoría, con su pancarta en el kilómetro 2,6, va ser el primer puerto puntuable de la 65ª edición de la Itzulia, y determinará qué corredor es el primero en enfundarse el maillot de líder de la montaña. Lo más duro de la contrarreloj se concentra en el tramo inicial, con dos rampas al 11 %, justo después de la salida en Begoña, y, sobre todo, en la parte final de la jornada, en el parque Etxebarria, donde los participantes deberán hacer frente a una rampa del 19 %.

Antes, los ciclistas pasarán por el Mirador de Artxanda y por Enekuri, en el kilómetro 3,9, y por Enekuri, en el 8,2. La previsión es que la presencia de aficionados y aficionadas sea masiva, en el último día, para mucha gente, de las vacaciones de Semana Santa, con el atractivo de disfrutar del inicio de nuestra prueba por etapas de mayor prestigio.

Quien logre completar el recorrido más rápidamente que todos sus rivales se hará con el triunfo, y, además, con el primer maillot amarillo de la Itzulia de 2026, en una etapa que, a juicio de la organización, si bien puede no ser decisiva, “condicionará la estrategia de los primeros días”.